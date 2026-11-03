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Edirne'de şehit Uzman Çavuş Oğuz Şahin'e veda! Eşi kamuflajını giyip tabutuna sarıldı

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Edirne'de şehit Uzman Çavuş Oğuz Şahin'e veda! Eşi kamuflajını giyip tabutuna sarıldı Haber Videosunu İzle
Edirne'de şehit Uzman Çavuş Oğuz Şahin'e veda! Eşi kamuflajını giyip tabutuna sarıldı
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Van'ın Çaldıran ilçesindeki Alparslan Hudut Karakolu'nda görev yaparken rahatsızlanarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin, memleketi Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kavakayazma köyünde toprağa verildi. Törende şehidin kamuflajını giyen eşi Hazel Şahin, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Van'ın Çaldıran ilçesindeki Alparslan Hudut Karakolu'nda görev yaparken rahatsızlanarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin, memleketi Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kavakayazma köyünde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

EŞİ KAMUFLAJINI GİYİP TABUTA SARILDI

Edirneli Şehit Oğuz Şahin'in Türk bayrağına sarılı naaşı, tören mangası eşliğinde köye getirildi. Şehidin annesi Sevinç, babası Hüseyin ve eşi Hazel Şahin, cenaze töreninde güçlükle ayakta durabildi.

Şehidin kamuflajını giyen eşi Hazel Şahin, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. 15 gün önce çocuklarıyla birlikte eşinin yanına gittiğini belirten Hazel Şahin'in feryadı yürekleri dağladı.

KÖY MEZARLIĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Aile ve yakınlarından helallik alınmasının ardından şehit Oğuz Şahin için ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namazı Müftü Burhan Çakır kıldırdı. Dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlanan şehidin naaşı, köy mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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