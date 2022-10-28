Aksaray Belediyesi, 29 Ekim dolayısıyla yaptığı tepki çeken paylaşımı apar topar kaldırdı

AK Partili Aksaray Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yaptığı bir paylaşımda "29 Ekim Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı. Tepkilere neden olan bu durum sonrası videonun bir süre sonra yayından kaldırıldığı görüldü. CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk, ""Bu bir ironi mi, yapılan bir cehaletin böyle ironi aracılığıyla giderilmesi mi, bilmiyorum" dedi.

Aksaray Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bugün sosyal medya hesaplarında yayınladığı kutlama videosunda, "29 Ekim Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" denildi.

APAR TOPAR KALDIRDILAR

Bu durum tepkilere neden oldu. Kutlama videosunun, belediyenin sosyal medya hesaplarında bir süre yayında kaldıktan sonra kaldırıldığı görüldü.

"BU BİR İRONİ Mİ?"

CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu bir ironi mi, yapılan bir cehaletin böyle ironi aracılığıyla giderilmesi mi, bilmiyorum. Öncelikle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun. 23 Nisan, Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramıdır. 19 Mayıs, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'dır, 30 Ağustos, Zafer Bayramı'dır. 29 Ekim de Cumhuriyet Bayramı'dır. Öncelikle belediyedeki arkadaşlarımıza bunu anlatalım.

"NAMAZDA GÖZÜ OLMAYANIN EZANDA KULAĞI OLMAZ"

Anadolu'da güzel bir söz vardır, 'namazda gözü olmayanın ezanda kulağı olmaz' diye. Bu tip bayramlarımız, milli bayramlarımız, Cumhuriyet'le özdeşleşen bayramlarımız genelde iktidar ve onun aparatları tarafından çok önemsiz bulunduğu için, grup başkanvekilleri Mahir Ünal bunu izah etti, Cumhuriyet'le birlikte toplumumuzun cahil kaldığına benzer zırvalamalarda bulundu, bu da aslında bu zihniyetin kalıntısı olabilir. Peşinen bir hüküm vermek istemiyorum ama 29 Ekim, Cumhuriyet Bayramı'dır. Bunu Sayın Belediye Başkanımız ve kadrosu öğrensin. İroniyse neden ben retweet yaptıktan sonra paylaşımlarını sildiler? Aslında bunun bir ironi olmadığını, baltayı taşa vurduklarını fark ettiler, sonra da… Koskoca belediye, bunun personeli, 29 Ekim'in Çocuk Bayramı olmadığını bilmez mi? Neresinden baksan tutarsız, neresinden baksanız cahilce bir anlayış. Daha önce de AK Parti'nin değişik belediyelerinde yaşanmıştır. Ben, benzer uygulamaların bir tezahür olarak görüyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızı belediye başkanımıza da öğretecek şekilde, tüm ulusumuzun bayramını kutluyorum."