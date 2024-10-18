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Aksaray-Ankara karayolunda yolcu otobüsü devrildi! 6 kişi öldü, 25 yaralı var

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Aksaray- Ankara karayolu Acıpınar köyü girişinde, sürücünün kontrolünden çıkan otobüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Adalet Bakanı Tunç "Kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir" açıklamasında bulunurken Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu "Soruşturma en kısa zamanda sonuçlandırılarak gereği yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

Aksaray- Ankara karayolu Acıpınar köyü girişinde, sürücünün kontrolünden çıkan otobüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi ölürken, 25 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

SÜRÜCÜ KONTROLÜ KAYBEDİNCE DEVRİLDİ

Kaza, saat 07.00 sıralarında, Aksaray- Ankara kara yolu Acıpınar köyü girişinde meydana geldi. Balıkesir'den Nevşehir'e giden plakası ve sürücü henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.

Aksaray-Ankara karayolunda yolcu otobüsü devrildi! 6 kişi öldü, 20 yaralı var

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 25 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Aksaray-Ankara karayolunda yolcu otobüsü devrildi! 6 kişi öldü, 20 yaralı var

VALİ KUMBUZOĞLU: SORUŞTURMA BAŞLATILDI, GEREĞİ YAPILACAK

Olay yerinde incelemede bulunan Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, yaptığı açıklamada tur otobüsünün Balıkesir'den Kapadokya'ya doğru gittiğini belirtti.

Aksaray-Ankara karayolunda yolcu otobüsü devrildi! 6 kişi öldü, 25 yaralı var

Otobüsün, Aksaray'a 25 kilometre kala Acıpınar mevkisinde yol kenarına devrildiğini ifade eden Kumbuzoğlu, "Malesef bu trafik kazası sonucunda 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İlk belirlemelere göre de 25 yaralımız var. Aksaray Devlet Hastanesi'ne sevklerini yaptık. Soruşturma başlatılmıştır ve takip ediliyor. En kısa zamanda sonuçlandırılarak gereği yapılacaktır. Aksaray'ımıza baş sağlığı, ölenlere de Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

Aksaray-Ankara karayolunda yolcu otobüsü devrildi! 6 kişi öldü, 25 yaralı var

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise "Aksaray-Ankara karayolunda meydana gelen otobüs kazasıyla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" açıklamasında bulundu.

Aksaray-Ankara karayolunda yolcu otobüsü devrildi! 6 kişi öldü, 25 yaralı var
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Mehmet Ali Kumbuzoğlu Cumhuriyet Savcısı Acıpınar Aksaray Güncel Ankara Kaza

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Yorumlar (16)

Murat Türkoğlu:

hayatını kaybedenlere Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun yaralılara da acil şifalar dilerim

139
1
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Damla Sengul:

uyumuştur büyük ihtimalle. uyku önleyici elektronikte sistem tüm otobüslere zorunlu hale gelse kimse ölmez. şoför uyuyunca koltuk, kemer direksiyon titreşimi. çok basit.

84
2
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Baturan Kozan:

Allah rahmet eylesin yaralılara da Allah tan acil şifalar

38
1
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ENSON:

Otobüs Şöförleri bir çeteden farkı yok, Türkiyede kimse kimseyi takmıyor kural kanun hak hukuk nedir bilen yok en iyi eğitimlisi bilene bilmiyor terör estiriyorlar, Devlet öyle ağır Trafik yasası çıkarmalı ki kurallara uymayan şahısların araçları hiç geri verilmemek üzere ellerinden alınmalıdır, şu an aklıma gelmiyor hangi ülke sanırım Avrupa ülkesi olsa gerek Trafik kurallarına uymayanların elinden Araç alınıyor Devlet bu araçları ikinci el olarak satıyor.

34
2
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Elif Şahan:

Allah rahmet eylesin.Lime uykuda yakalandılar.Mekanları cennet olsun.diğrr vatandaşlara saglık versin

30
1
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World Videos:

Ölenlere Allah rahmet eylesin. Bu otobüs şoförleri otobüsü hayvan gibi kullanıyorlar. Şoförler neye göre seçiliyor belli değil, devlet hiç bir firmayı denetlemiyor. Bütün firmalar birer katil gibi. 2 ay önce ben ve 6 kişilik ailem ile birlikte Kamil Koç firması aynı şekilde otobüsü devirdi. Hiçbir firma yetkilisi ilgilenmedi. Allah'a şükür ölen olmadı. Lakin bütün yaralılar kendi imkanları ile tedavi oldu. Ne devlet ilgilendi, ne firmalar.

27
3
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Bey Efendy:

Akhisar otobüsüne çok bindim ben.. Bu firmadan uzak durum şoförleri psikopat yolcuya öyle davranıyorlar ki ağzını acsan dövecekler. Araçları sürüşleri zaten facia.

24
2
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BS:

Allah rahmet eylesin çok üzülüyorum böyle haberleri okuyunca oysa ki ne umutlar ile binmiş olabilirler o otobüse. Şoförler biraz daha dikkat etmeli bu tür yollarda .

9
1
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Ahmet25 :

Eskiden yollar kötüydü, sürücüler iyiydi. Şimdi yollar iyi sürücüler kötü. Çünkü çekirdekten yetişme şoför yok, çünkü herkes 12 yıl zorunlu eğitim okuyor, herkes üniversite okuyor.

9
0
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Netherill:

allah rahmet eylesin.

3
1
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