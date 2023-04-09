AKP'de Zehra Taşkesenlioğlu ve Tolga Ağar Listeye Alınmadı. Deprem Bölgesindeki İllerde 44 Milletvekilinden 9'u Yeniden Aday Gösterildi

EMİNE KAPLAN

AKP, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunduğu aday listesinde 25'i mevcut milletvekili olmak üzere 113 kadın adaya yer verdi. Sedat Peker'in rüşvet iddialarında adı geçen Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kadın milletvekili ise aday gösterilmedi. Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar da listede yer bulamadı. 11 TBMM ihtisas komisyonu başkanı aday gösterilmezken; 6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma yol açtığı 10 kentte mevcut milletvekillerinden 9'u listede yer aldı.

AKP'nin YSK'ye sunduğu milletvekili aday listesinde 487 erkek 113 de kadın aday yer aldı. Adayların yaşlara göre dağılımı ise 18-20 arası yaş 2, 20-30 arası 23, 30-40 yaş arası 93, 40-50 yaş arası 210, 50-60 yaş arası 214, 60-65 yaş arası da 38 ve 65 yaş üstü ise 20 aday şeklinde oldu.

53 KADIN MİLLETVEKİLİNDEN 28'İ ADAY GÖSTERİLMEDİ

Listede, 53 kadın milletvekilinden 25'i listede yer bulabilirken 28 kadın milletvekili yeniden aday gösterilmedi.

ZEHRA TAŞKESENLİOĞLU VE TOLGA AĞAR LİSTEDE YOK

Sedat Peker'in rüşvet iddialarında adı geçen Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, aday gösterilmedi. Ravza Kavakcı Kan, Alev Dedegil, eski AKP Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, eski Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, listede yer bulamayan kadın milletvekilleri arasında yer aldı. Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar da listede yer bulamadı.

11 KOMİSYON BAŞKANI LİSTE DIŞINDA KALDI

TBMM ihtisas komisyonları başkanlarından AB Uyum Komisyonu Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta, Dışişleri Komisyonu Akif Çağatay Kılıç, Dilekçe Komisyonu Başkanı Belma Satır, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Mehmet Altay, İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Milli Eğitim Komisyonu Başkanı Emrullah İşler, Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz ve Sağlık Komisyonu Başkanı Recep Akdağ listede yer almadı.

ESKİ BAKAN FARUK ÇELİK LİSTEDE

Ağrı Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Savcı Sayan, İzmir 1. Bölge 6. Sıra, eski bakanlardan Faruk Çelik Artvin 1. Sıra, MKYK üyesi Ayşe Böhürler Kayseri 2. sıradan aday gösterildi.

DEPREM BÖLGESİNDEN 9 MİLLETVEKİLİ ADAY

AKP, 6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma yol açtığı ve 44 milletvekilinin bulunduğu 10 kentte 9 milletvekilini yeniden aday gösterdi. Hüseyin Yayman (Hatay), Ali Şahin ve Derya Bakbak (Gaziantep), Ahmet Salih Dal (Kilis), Bülent Tüfenkçi (Malatya), Mehmet Ali Cevheri (Şanlıurfa), Abdullah Doğru, Ahmet Zenbilci ve Jülide Sarıeroğlu (Adana) yeniden aday gösterilirken; Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel İstanbul'a kaydırıldı.

GRUP BAŞKANVEKİLLİĞİNDEN İSTİFA EDEN ÖZKAN LİSTE BAŞI

Birleşik Arap Emirlikleri'ne ilişkin açıklamaları nedeniyle grup başkanvekilliğinden istifa etmek zorunda kalan Cahit Özkan, Denizli'den birinci sıradan aday gösterildi.

TALAT PAŞA KARAKTERİNİ CANLANDIRAN OYUNCU LİSTEDE

Payitaht-ı Abdulhamit, Akdeniz'in Kılıcı ve Barbaros Hayreddin dizilerinde oynayan oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu Manisa 1. sıradan aday oldu.