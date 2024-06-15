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Düzce, Sakarya ve Sinop'ta denize girişler yasaklandı

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Bayram tatili nedeniyle vatandaşların sık gittiği sahil bölgelerinde denize girişlerle ilgili yeni kararlar alındı. Düzce'nin Akçakoca ile Sakarya'nın Kaynarca, Karasu ve Kocaali ilçelerinin yanı sıra Sinop'ta olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girilmesine geçici olarak yasak getirildi.

Bayram tatili dolayısıyla bulundukları yerden memleketlerine kurban kesmek için gidenlerin yanında sahil bölgelerini tercih ederek denize girme planı yapan çok sayıda vatandaş bulunuyor. Ancak tatil için Sinop, Düzce ve Sakarya'yı tercih edenlerin planlarında zorunlu bir değişiklik yaşanacak.

Düzce'nin turizm bölgelerinden Akçakoca ile Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Kaynarca, Karasu ve Kocaali ilçelerinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

"TÜM PLAJ VE SAHİLLERDE DENİZE GİRMEK TEHLİKELİ VE YASAK"

Akçakoca Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede elverişsiz hava şartlarının hakim olduğu belirtildi. Açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün ilçemizdeki tüm plaj ve sahillerde denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemelerini önemli rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

SAKARYA'NIN 3 İLÇESİNDE DE YASAK GETİRİLDİ

Sakarya'da ise Kaynarca, Karasu ve Kocaali'de kaymakamlıklar tarafından olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün ve yarın denize girmek yasaklandı.

SİNOP'TA DA VATANDAŞLARIN DENİZE GİRMESİ YASAK

Sinop'ta da vatandaşların denize girmelerine izin verilmiyor. Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun Vali Mustafa Özarslan başkanlığında toplandığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkeli, Ayancık, Sarıkum, İnceburun, Hamsilos, Akliman, Kumkapı ve Adabaşı'na kadar olan ilimizin kuzey kesimlerinde dalga boyu 1,5, 2 metre arası, rüzgar hızının ise batı ve kuzey batı yönlerden 50-75 kilometre saat kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Buna göre ilimizin Türkeli ilçemiz sahilleri dahil Ayancık, Erfelek, Sarıkum, İnceburun, Hamsilos, Akliman, Kumkapı ve Adabaşı'na kadar olan kuzey sahillerinde vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini sağlamak korumak amacıyla bugün denize girilmesi yasaklanmıştır."

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (2)

Ümit Özdemir:

Akraba ziyareti yapmadan tatile kaçan yurttaşlara selam olsun...

6
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Marko Apostolidis:

marmarada denize girmek kimin aklına gelir? ben girmem...

2
0
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