Akademisyenler, Prof. Dr. Fuat Sezgin'i anlattı Açıklaması

Ömrünü İslam bilim tarihine adayan ve 2018'de hayatını kaybeden Prof. Dr. Fuat Sezgin için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yayına hazırlanan "Fuat Sezgin'in Mirası: Bilim Diplomasisi ile Köprüler Kurmak" kitabının tanıtım programı ve paneline katılan akademisyenler, AA ekibine değerlendirmelerde bulundu.

Panelistlerden, Frankfurt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrettin Güldütuna, İslam bilim tarihi alanında duayen isim Prof. Dr. Fuat Sezgin'le geçirdiği 38 yılı anlattı.

Sezgin'in çalışmalarıyla İslam dünyasında yeni bir dirilişi hedeflediğini ve gençleri Batı kompleksinden uyandırmak istediğini vurgulayan Güldütuna, "Özellikle gençler kendi kültürlerine, dinine güvenip yeni ve büyük adımlar atsın istiyordu. Fuat Hoca, hiç kimsenin bir ferdin ahlaki bir şekilde girişeceği işi engelleyemeyeceğine ve bu kişinin büyük adımlarla ilerleyebileceğine inanıyordu." dedi.

Bilim dünyasının Fuat Hoca'nın görüşleri ve çalışmalarına yaklaşım olarak ikiye bölündüğüne dikkati çeken Güldütuna, şunları kaydetti:

"Bilim dünyasında Fuat Hoca'nın özellikle coğrafya eserlerine karşı derin bir sessizlik var. Çünkü karşı çıkamıyorlar. Bunun için Avrupa'da bir grup kuruldu. Bunlar Fuat Hoca'nın yaptığı bilime karşı yanlışlıklar arıyorlar. Bir karşı cephe hala var açıkçası. Ama Fuat Hoca'nın yazdığı eser, dünyanın en muteber kütüphanelerinde görülebilir. Fuat Hoca büyük bir eser çıkardı ve ilim dünyası şu anda ona karşı bir şey çıkaramıyor. Ama Batı'nın içinde öyle kuvvetler var ki bunu çürütmek istiyorlar."

Güldütuna, Fuat Sezgin'in istisna bir insan olduğunun altını çizerek, "O, örnek olarak bizlere her zaman yol gösterebilir. Onun örneğinin en mühim kısımlarından biri maneviyattı. Maneviyat olmasaydı böyle bir ilerleme olmazdı. Çünkü çok zorluklarla karşılaştı. Bütün bu zorluklara rağmen Fuat Hoca sebatkarlığıyla, maneviyatıyla yolunda devam etti ve bu bizim için büyük bir örnek." diye konuştu.

Gençlerin Prof. Dr. Fuat Sezgin'i tanımalarının çok mühim olduğuna vurgu yapan Güldütuna, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının bu çalışmayı yapmasının önemine değindi.

"Fuat Sezgin tam bir bilim diplomatıdır"

Panelistlerden, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Profesör Doktor Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü Müdürü Dr. Nihal Fırat Özdemir de Sezgin için "Tam bir bilim diplomatıdır. Uluslararası alanda ülkemiz, köklerimiz, medeniyetimiz adına köprüler kurmuş bir insandır." ifadesini kullandı.

Özdemir, bugün düzenlenen panelde, Sezgin'i herkesin bildiği Fuat Sezgin'den farklı olarak bir bilim diplomasisi uzmanı olarak tanıtmak istediklerini kaydetti.

Enstitülerinin Sezgin'in adını taşımasının önemli bir sorumluluk olduğunun altını çizen Özdemir, "Fuat Hoca'nın iki büyük hedefi var. İlki, bilim tarihini uluslararası alanda tanıtmak ve bu alana ilgiyi artırmak, özellikle kendi medeniyetimizi de doğru yere yerleştirmek. İkincisi ise ulusal anlamda kendi insanımızın bu alana ilgisini çekmek. İlgi olursa bilgi de peşinden zevkle gelecektir. Zaten biz Fuat Sezgin örneğinde bunu görüyoruz. Evet çok çalışkan, çok zeki, deha diyebileceğimiz bir insan ama onun en büyük farkı, bunların da ötesinde hem ülkesine hem çalışma alanına duyduğu tutku, aşk hiçbir zaman bitmemiş." ifadelerini kullandı.

Özdemir, Sezgin'in hayatında birçok zorlukla karşılaştığını ama tutkusunu hiç kaybetmediğini aktararak, "Onun işaret ettiği alana dikkat kesilsek, ilgi göstersek, eminim gençler de bu alanda zevkle çalışacak." dedi.

Sezgin'in 1987'de Almanca yayımlanan ve daha önce de bazı dillere çevrilen Geschichte des Arabischen Schrifttums (GAS) eserinin Türkçeye yeni çevrildiği belirterek, "Biz bu anlamda belki biraz geç kaldık ama hiçbir zaman moralimizi bozmuyoruz. GAS adlı eseri halkla buluşturduk, onu tanıtmaya çalıştık. Kolay bir eser değil. Almancaydı ama Türkçeye çevrildi. Artık Türkçe, hepimiz ulaşabiliriz. Bunun en azından ulaşılabilir olduğunu anlatmak istiyoruz. Bilim tarihi atölyeleriyle, gençlere bilim tarihinin sadece teorik bilgilerden ibaret olmadığını, uygulamayla gösterebileceğimiz medeniyetimize ait birçok öge olduğunu ve bunu birlikte yapabileceğimizi, öğrenebileceğimizi göstermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Özdemir, enstitü olarak, İslam bilim tarihinin öz geçmişini gözler önüne sermeyi amaçladıklarını dile getirerek, "Biz tarihi olmayan Doğu'lu bir medeniyet değiliz. Biz gerçekten gurur duyabileceğimiz, bilim öz geçmişi olan ve boş bir öz güvene de dayanmayan güçlü bir medeniyetiz. Bunu öğrenmek için sadece ilgi göstermemiz gerekiyor." dedi.

"Fuat Hoca, açıklama gerektirmeyen bir şahsiyet"

Bilim tarihçisi ve Katar Milli Kütüphanesi Uzmanı Dr. Hüseyin Şen ise Prof. Dr. Fuat Sezgin'in eserlerinin birçoğunun Katar Milli Kütüphanesinde mevcut olduğunu aktararak, "Fuat Hoca, açıklama gerektirmeyen bir şahsiyet diyebilirim. Örnek vermek gerekirse, Arjantin'deki şarkiyat bölümünde okuyan veya çalışan herhangi bir ileri seviye öğrenci ya da akademisyen Fuat Hoca'nın eserini bilir. Bu derece bir tanınabilirlik kaç akademisyende var?" değerlendirmesinde bulundu.

Şen, Fuat Sezgin'in tüm eserlerinin bibliyografik olduğuna dikkati çekerek, "Bu kadar dev bir bilgi setini böyle 17 cilde sığacak şekilde damıtabilen birisi. Günümüzde böyle bir şey ekip çalışmasıyla yapılır muhtemelen. Özellikle Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın bu konuya verdiği destek çok önemli. Çok güzel çalışmalar var. Yeni Fuat Sezgin'ler çıkmasa da Fuat Sezgin'in izinden giden akademisyenler inşallah gelecek." dedi.

Prof. Dr. Fuat Sezgin'in satrançtan yemek kitaplarına kadar tarihteki birçok alanda çalışmalar yaptığı bilgisini veren Şen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hayatımda Fuat Hoca öncesi ve Fuat Hoca sonrası var. Hollanda'da doğmuş, büyümüş bir Türk genci olarak Fuat Hoca bana kimliğimi veren bir insan. Mübalağa etmiş olmuyorum. Çünkü yurt dışında yetiştiğiniz zaman Türk tarihi okumuyorsunuz. Türkçe dil bilgisi öğrenmiyorsunuz. Zaman zaman da bu ikilemi yaşıyorsunuz. Batı'da yaşıyor olmanın getirdiği bazı negatif şeyler de var. Fuat Hoca'yla tanışmam şahsi kimliğimin inşasında çok önemli rol oynadı. Şu anda da ben bilim tarihçisi olarak, başka gençlere kişisel gelişimleri ve kimlik inşalarında yardımcı olmaya çalışıyorum."