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AK Partili Şamil Tayyar, İstanbul'daki tecavüz girişimi üzerinden yargıyı hedef aldı

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Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, Beyoğlu'nda genç bir kıza tecavüz girişiminde bulunan şahısların sosyal medyada oluşan tepkiler sonrası tutuklandığını hatırlattı. Tayyar "Üzülerek söyleyeyim, hani sosyal çürüme diyoruz ya, yargıdaki çürüme ilk sırada yer alır. Saldırının anbean görüntüleri var. Delil daha nasıl olsun? O halde niye bırakıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

İstanbul Beyoğlu'nda 2 şahıs sokak ortasında yürüyen genç bir kadına tecavüz girişiminde bulunurken kamuoyunda oluşan tepkilerin ardından gözaltına alınmışlardı.

AK PARTİLİ İSİMDEN SERT TEPKİ

Yaşanan olay ve süreç tepkilere neden olurken eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar da o görüntüler üzerinden yargıyı hedef aldı. Tayyar "Üzülerek söyleyeyim, hani sosyal çürüme diyoruz ya, yargıdaki çürüme ilk sırada yer alır. Saldırının anbean görüntüleri var. Delil daha nasıl olsun? O halde niye bırakıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

"SOSYAL MEDYADAKİ TEPKİLER ÜZERİNE TUTUKLANDILAR"

AK Partili Şamil Tayyar'ın açıklaması şu şekilde; "Beyoğlu'nda bir kadına cinsel tacizde bulunan, neredeyse kalabalık ortasında tecavüze yeltenen iki sapık, çıkarıldığı mahkemece önce serbest bırakılmış, sosyal medyadaki tepkiler üzerine tutuklanmış. Bu karar değişikliği ilk değil, çok örnek var. Bunları tartışırken kimi vakit yargı camiasından şu tarz tepkiler yükselir: 'Emniyet operasyon yapıyor, çoğu kez dosyanın içi boş, yargı delile bakar.' Eyvallah. Saldırının an be an görüntüleri var. Delil daha nasıl olsun? O halde niye bırakıyorsunuz? O vakit, 'Efendim, isnat edilen suçlamanın yatarı yok, neden tutuklansın' deniyor. Tepki olunca tutukladınız. Demek ki mevzuat uygun, istenirse oluyor. Bir süredir AK Parti'ye baskı yapılıyor, 'sosyal medyadaki baskılar yargıyı olumsuz etkiliyor' gerekçesiyle yeni yasa isteniyor.

"MUTLAKA YASAL DENETİME TABİ TUTULMALI"

Sosyal medyadaki linç kültürünü kabul etmem mümkün değil, mutlaka yasal denetime tabi tutulmalı, ancak tüm eksik yanlarına rağmen yargı üzerindeki en etkili denetim mekanizması. Yargı da kendi muhasebesini yapsın. Üzülerek söyleyeyim, hani sosyal çürüme diyoruz ya, yargıdaki çürüme ilk sırada yer alır."

AK Partili Şamil Tayyar, İstanbul'daki tecavüz girişimi üzerinden yargıyı hedef aldı

AK Partili Şamil Tayyar, İstanbul'daki tecavüz girişimi üzerinden yargıyı hedef aldı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Milletvekili Şamil Tayyar AK Parti İstanbul Beyoğlu Güncel Yargı

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Yorumlar (14)

Mehmet Vatandaş:

İyi ya kardeşim iktidarsınız söyleyin bakanınıza bu kararı veren yargıçlar için soruşturma başlatsın ergenekon uydurmasında neler yapıldığını görmüştük

46
1
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VEFA:

Adalet sisteminin 25 yıldır içinde olan biri olarak söylüyorum. Yargının hali içler acısıdır. Cezalar ve infaz kanunu suçluları caydırmak bir yana, suça özendiricidir. Cezaevleri ıslah müessesesi değil, suçtan sosyalleşme ve uzmanlaşma yeri haline gelmiştir. Hakim ve savcılar liyakat ve kariyer esaslarına göre değil, partizan anlayışlarla yapılandırılmaktadı. Tanıklık ve bilirkişilik müessesesi çökmüştür, dönen fırıldağın haddi hesabı yoktur!.. Ne yazık ki!... Yargıdan umut kesilmiş, tuz kokmuştur!...

27
3
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Ali Tokgönül:

22 senede yeni mi anlıyorsunuz adaletin çürüdüğünü . Bu adam gene en iyilerinden biri , bazen de olsa doğruları söyleyebiliyor . Yasaların değiştirilmedik yerini bırakmadınız , bu konulara bir el atmadınız . Köpeklere bile yasa yaptınız , şu durumları bir türlü hale yöne koymadınız . Uğraşın uğraşın , beton işleriyle uğraşın . Orada para çok .

28
1
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Özer Doğan:

sonuna kadar haklısın bu hakim ve savcılar derhal sorğulanmalı

20
0
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VEFA:

Ey iman edenler! Kendinizin, anne ve babanızın ve akrabalarınızın aleyhine bile olsa; tanıklık ettiğiniz kimseler, zengin de olsa, fakir de olsa, Allah için hakkaniyetli tanıklar olarak adaleti gerçek anlamıyla yerine getirin. Allah, onlara sizden daha yakındır. Haddi aşarak, tutkunuza tabi olmayın. Eğer gerçeği çarpıtıp, yüz çevirirseniz, Allah, bütün yaptıklarınızdan haberdardır.Nisa 135 Ayet Şimdi.. Asıl kafir, münafıklar kim?...

8
1
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Alkurt:

Bu adamı sevmem ama ilk defa doğru dürüst laf etmiş..Hakimlere ve savcılara dava açılmalıdır

8
0
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Hüsnü Kuş:

Dert hukuk adalet vatan millet insan değil ki bu ülke dışarıdan müdahaleye gerek kalmadan her anlamda bitirilmek isteniyor. 50 ,60 yılla yargılanıyor 1 yıl yatmadan dışarıda bu millet geri zekalı mı anlamıyor mu sanıyorsunuz. Soruları çalanlar liyakat olmadan hukukçu adalet dağıtanlar ancak bu kadar olur ne beklenir. Devleti yıkmanın en güzel kolay yolu adaletini hukuk sistemini ortadan kaldırılması yeterli amaç bu demek ki .her yer pislik akıyor. Parası olan dışarı olmayan hain içeri .yazık .

5
0
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MS Dos:

Reis yargı sizin elinizde bu hale geldi, kimden yardım istiyorsun japonya’dan mı ?

4
0
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bakış:

Sistemin değişmesi için önce bir zihniyet değişmesi gerekiyor suçluyu suçlayanları suçlamakla ne geçiyor elinize

2
1
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Vatandaşın biri:

Amaç zaten ülkede adaletsizlik ile ilgili bir algı yaratmak ve yeni anayasa için bahane uydurmak. bu ülkede adalet vardı zamanla birilerinin sayesinde yok oldu!

2
0
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