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AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas Esnafla Buluştu

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AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, seçim çalışmaları kapsamında esnafla bir araya geldi. Arvas, esnaf ve vatandaşlardan destek isteyerek kentin değişime onay vermesi gerektiğini belirtti. Belediyecilikle ilgili sorunları çözeceğini ifade eden Arvas, çeşitli projelerle ulaşımı artıracak, gençlere iş imkanı sağlayacak, sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet vereceğini söyledi.

Ak Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, seçim çalışmaları kapsamında esnafla bir araya geldi.

Kazım Karabelir Caddesi'nde iş yeri sahipleriyle görüşen, taleplerini dinleyen Arvas, esnaf ve vatandaşlardan destek istedi.

Kentin değişime onay vermesi gerektiğini belirten Arvas, seçilmesi durumunda kentin hak ettiği yere gelmesi için çaba göstereceğini dile getirdi.

Belediyecilikle ilgili sorunları çözeceğini ifade eden Arvas, şunları kaydetti:

"Sahada en çok şikayet aldığımız ve günlük yaşantımızı en çok etkileyen ulaştırma konusunda ciddi projeler ürettik. Van'da ilk defa ulaşım çeşitliliğini artıracağız. Yine işsizlik konusunda gençlerimiz için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Gençlerimizi meslek sahibi yapmak için her ilçede meslek edindirme kursları kuracağız. Etkin bir sosyal belediyecilik anlayışı ile kimseyi aç bırakmayacağız. Depreme dirençli konutlar inşa edeceğiz. Kent planı çerçevesinde yeni bir sebze hali, modern bir otogar ve kentte yakışır bir stadyum yapacağız."

Kentin belediyecilik hizmetlerinden yeteri kadar faydalanamadığını kaydeden Arvas, "Sizlere hizmet etmek için aday oldum. Kentin hak ettiği yaşam kalitesine kavuşması için çalışacağım. Van, yıllardır belediyecilikte ihmal edilmiş, yoksullukla, işsizlikle, eğitimsizlikle, altyapı eksikliğiyle, çevre kirliliğiyle mücadele etmek zorunda kalmıştır. Kentin sorunlarını çözmek için sizlerden aldığım güç ve cesaretle, projelerimi hayata geçirmeyi istiyorum." diye konuştu.

Kentte yaşayanları sorunların çözüm ortağı olarak gördüğünü vurgulayan Arvas, şöyle devam etti:

"Seçim günü Van'ın kader günüdür. Biz kazanırsak gurbette yaşayan hemşerilerimiz ve dışarda okuyan öğrencilerimiz kazanacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü var birçok yeni proje ile Van ihya olacak. Kimsenin kaybetmeyeceği, herkesin kazanacağı yeni bir dönem başlatacağız. Bu seçimde etnik siyaseti, partizanlığı bir kenara koyup, kentimizi ve kendimizi düşünmeliyiz. Şehrimize sahip çıkmak için tüm Vanlılar seçim gününde sandıklara gitmeli ve AK Parti adaylarına destek olmalıdır. Bu kadim şehre vefa borcumuz var. Müreffeh yarınlar için seçimi kazanalım."

Kaynak: AA / Güncel

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