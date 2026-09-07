AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Sarıcaoğlu: Üsküdarlıların emanetine sahip çıkacağız

Ak Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu, yarın gerçekleştirilecek belediye başkan Vekili seçimlerine ilişkin konuştu. Sarıcaoğlu, "Meclisin iradesine, Üsküdar'ın itibarına ve Üsküdarlıların emanetine sahip çıkacağız. Hangi siyasi görüşten olursa olsun bütün meclis üyelerimizi hiçbir baskıya boyun eğmeden, yalnızca vicdanlarının ve Üsküdar halkına karşı taşıdıkları sorumluluğun gereğini yerine getirmeye davet ediyoruz" dedi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak 'rüşvet' ve 'irtikap' suçu işlendiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine başkan vekilinin seçilmesi için belediye meclisinde 5 Ağustos'ta seçim yapıldı. 4'üncü turda belirlenen başkan vekili seçiminde CHP adayı Sibel Tan Çetinkaya 22 oy alırken Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin 18 oy aldı. Üsküdar Belediyesi başkan vekili Sibel Tan Çetinkaya seçildi. AK Parti Üsküdar İl Başkanlığı'nın itirazı üzerine İstanbul 2. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kararın ardından seçimin yenilenmesine karar verildi. 5 Eylül'de tekrarlanması planlanan seçimde salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçim 8 Eylül saat 09.00'a ertelendi. AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu, konuya ilişkin Üsküdar Belediyesi'nin önünde açıklamada bulundu.

'ÜSKÜDAR'IN GELECEĞİ AÇISINDAN SON DERECE ÖNEMLİ BİR SEÇİM'

AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu, "Değerli Üsküdarlı komşularımız, bugün burada yalnızca Cumhur İttifakı'nı temsilen değil, burada bulunmasa bile evlerinde kentsel dönüşüm yapılmasını, mahallelerinde çöplerinin toplanmasını ve çukurlu yollarının yapılmasını beklerken 10 milyara yakın borçla, siyasi krizlerle ve hizmetsizliklerle karşı karşıya bırakılan; velhasıl hizmet bekleyen Üsküdarlıların sesi olmak adına bulunuyoruz. Biz bugün burada ilk seçimde Beylikdüzü merkezli kayyum heyeti tarafından iradeleri gasp edilen vicdanlı meclis üyelerinin yanında olduğumuzu ifade etmek ve 2,5 yıllık süreç boyunca Üsküdar'da bir çivi bile çakmayan yönetimin bugün tek bir gündem maddesiyle toplanmasını protesto etmek adına bulunmaktayız. Bundan yalnızca 2 gün önce, 5 Eylül Cumartesi günü, Üsküdar'ın geleceği açısından son derece önemli bir seçim için Üsküdar Belediye Meclisi toplantıya çağrıldı. Cumhur İttifakı'nın 21 meclis üyesiyle eksiksiz şekilde yerimizi aldık. Beylikdüzü merkezli kayyum heyeti, vicdanlı meclis üyelerinin tavırlarından korktuğu için seçime katılmama kararı aldı; gerekli çoğunluğun oluşmasını engelleyerek Belediye Başkan Vekili seçiminin yapılmasına mani oldular. Üsküdar Belediye Meclisi, siyasi hesaplara göre kapısı açılıp kapanacak bir salon değildir. Bugün yaşananları değerlendirirken 5 Ağustos'taki Belediye Başkan Vekilliği seçimini de unutmuyoruz. İlk seçimde meclis üyelerinin iradesini gasp eden Beylikdüzü merkezli kayyum heyeti, ikinci seçimde de vicdanlı meclis üyelerinin meclise gelmesini engelleyerek seçimin yapılmasına mani oldu" dedi.

'ÜSKÜDAR'DA YENİ BİR SAYFANIN AÇILMASINI İSTİYORUZ'

Sarıcaoğlu, "Üsküdar Belediyesi Meclisi, 8 Eylül günü, yani yarın, Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere yeniden toplanacak. Buradan bütün Üsküdarlı hemşehrilerimize açıkça ifade ediyoruz: Cumhur İttifakı olarak yarın 21 meclis üyemizle Belediye Meclisinde hazır bulunacağız. Biz, kapalı kapılar ardında kurulacak hesaplara değil, meclisin hür iradesine güveniyoruz. Vicdanlı meclis üyelerinin hiçbir baskının altında kalmadan, vicdanlarıyla ve Üsküdar'ın geleceğini düşünerek oy kullanmasını istiyoruz. Son günlerde yaşanan gelişmeler de göstermiştir ki Üsküdar Belediye Meclisinde hiçbir siyasi parti, hiçbir meclis üyesinin iradesini kendi tapulu malı gibi göremez. Meclis üyeleri her şeyden önce Üsküdar halkına karşı sorumludur. Biz, Üsküdar'da yeni bir sayfanın açılmasını istiyoruz. Belediyenin enerjisinin soruşturmalara, siyasi krizlere ve mecliste yaşanan tartışmalara harcanmasını istemiyoruz. Üsküdarlı komşularımız belediyesinden hizmet bekliyor; gençlerimiz geleceklerini kurabilecekleri bir Üsküdar, esnafımız yanında duran bir belediye, ailelerimiz çocuklarının huzurla yaşayacağı bir Üsküdar istiyor; mahallelerimiz yatırım bekliyor. Üsküdar'ın kaybedecek bir günü dahi yok. Yarın yapılacak seçimde ortaya çıkacak iradenin Üsküdar'ımız için hayırlı olmasını diliyoruz. Cumhur İttifakı olarak irademiz de tavrımız da açıktır: Meclisin iradesine, Üsküdar'ın itibarına ve Üsküdarlıların emanetine sahip çıkacağız. Hangi siyasi görüşten olursa olsun bütün meclis üyelerimizi hiçbir baskıya boyun eğmeden, yalnızca vicdanlarının ve Üsküdar halkına karşı taşıdıkları sorumluluğun gereğini yerine getirmeye davet ediyoruz. Bizim çağrımız kavga değil, gerilim değil; bizim çağrımız demokrasinin, hukukun ve Üsküdar halkının iradesinin yerine getirilmesinin gereğidir. Üsküdar Belediye Meclisimizin bugün gerçekleştirilecek toplantısına Cumhur İttifakı grubu olarak katılmama kararı aldığımızı da kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bugün de meclisin gündeminde Üsküdarlı komşularımızın hayatını kolaylaştıracak, kentsel dönüşümü hızlandıracak, gençleri ve çocukları mutlu edecek hiçbir çalışma bulunmuyor. Tam 29 aydır bununla mücadele ediyoruz; Üsküdar Belediye Meclisinde Üsküdar'a hizmet konuşulmuyor değerli arkadaşlarım. Böyle bir ciddiyetsizliğin içinde bulunmak istemiyoruz ve bu durumu Cumhur İttifakı meclis üyelerimiz ve arkadaşlarımızla beraber Üsküdarlı komşularımız adına hep beraber protesto ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı