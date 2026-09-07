Okan Buruk'tan yıldız ismine özel ilgi! Yiyeceği yemeğe kadar karışıyor
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un takımını yeni transferleri Aleksey Batrakov'u el üstünde tuttuğu, genç oyuncusunu antrenmanlarda yakından takip ettiği, özel hayatındaki yaşamında da yiyeceği yemeklere kadar kontrol ettiği belirtildi.
- Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, yeni transfer Aleksey Batrakov'u antrenmanlarda bire bir çalışmalarla yakından takip ediyor.
- Okan Buruk, Batrakov'un beslenme düzeni ve günlük yemek tüketimi dahil saha dışı yaşamını da kontrol ediyor.
- Buruk'un hedefi, Batrakov'un potansiyelini Şampiyonlar Ligi seviyesine taşıyarak Devler Ligi'nde maksimum katkı almak.
Galatasaray’ın yeni transferi Aleksey Batrakov, sarı-kırmızılı ekibe kısa sürede uyum sağlarken, teknik direktör Okan Buruk’un da genç yıldız üzerindeki yakın takibi dikkat çekiyor.
EL ÜSTÜNDE TUTULAN ADAM: BATRAKOV
Kariyerinde ilk kez Rusya dışına çıkan ve Türkiye'deki yeni hayatına alışmaya çalışan genç yetenek, sahada ve saha dışında teknik heyetin el üstünde tuttuğu isimlerin başında geliyor.
ANTRENMANLARDA SIKI TAKİP
Teknik direktör Okan Buruk, idmanlarda genç oyuncusunu bir an olsun yalnız bırakmıyor. Taktik çalışmalarda Batrakov ile sık sık bire bir görüşmeler gerçekleştiren deneyimli çalıştırıcı, oyuncunun saha içi yerleşiminden kararlarına kadar her detayla yakından ilgileniyor.
BESLENMESİNDEN ÖZEL HAYATINA KADAR TAM KONTROL
Buruk'un desteği yalnızca yeşil sahayla da sınırlı kalmıyor. Adaptasyon sürecinin eksiksiz ve hızlı atlatılması adına saha dışında da oyuncusuna rehberlik eden başarılı teknik adam, genç futbolcusunun özel yaşamıyla da bire bir ilgileniyor. Buruk'un, Rus oyuncunun gün içerisinde tüketeceği yemeklere ve beslenme düzenine kadar tüm süreci yakından kontrol ettiği belirtildi.
HEDEF: ŞAMPİYONLAR LİGİ SEVİYESİ
Kısa sürede takım arkadaşlarıyla da güçlü bir iletişim kuran Batrakov için Okan Buruk'un en büyük hedefi, oyuncunun potansiyelini üst seviyeye çıkarmak. Deneyimli teknik adam, genç yıldız adayının yeteneklerini Şampiyonlar Ligi seviyesine taşıyarak Devler Ligi'nde oyuncusundan maksimum katkıyı almayı amaçlıyor.