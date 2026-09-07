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Transfer için çarpıcı itiraf: Fenerbahçe 25 milyon Euro verdi, satmadık

Transfer için çarpıcı itiraf: Fenerbahçe 25 milyon Euro verdi, satmadık
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Feyenoord Sportif Direktörü Teun van Rigo, Japon forvet Ayase Ueda'nın transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Hollandalı yönetici, Fenerbahçe'nin Japon golcü için 25 milyon Euro'luk teklif yaptığını ancak transferin gerçekleşmediğini belirtti.

Fenerbahçe’nin transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Japon golcü Ayase Ueda’nın transfer sürecine dair çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı. Feyenoord Sportif Direktörü Teun van Rigo, sarı-lacivertli kulübün 25 milyon Euro'luk resmi teklifini doğrularken, transferin gerçekleşmeme nedenini açıkladı.

''FENERBAHÇE 25 MİLYON EURO VERDİ, SATMADIK''

Nederlandse Omroep Stichting'e açıklamalarda bulunan Teun van Rigo, Fenerbahçe’nin masaya koyduğu rakamı açıklayarak "Ayase'nin Fenerbahçe'ye transferini kolaylaştırmayı isterdik. Elimize 25 milyon Euro'luk dev bir teklif ulaşmıştı. Fenerbahçe onun için 25 milyon Euro verdi ancak satmadık. Transferin gerçekleşmemesindeki temel etken oyuncunun kariyer planlaması oldu." dedi. 

''FENERBAHÇE ÖN ELEME TURUNDAYDI''

Geçtiğimiz sezon Feyenoord formasıyla Eredivisie'de 25 gol atarak sezonu gol kralı olarak tamamlayan 28 yaşındaki forvet, Dünya Kupası sonrasında kulüpten ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. Oyuncunun 5 büyük lig ve Şampiyonlar Ligi'nde oynama hedefinin olduğunu belirten Van Rigo, "Fenerbahçe o dönemde ön eleme turundaydı. Feyenoord'a bu kadar katkı sağlamış bir oyuncunun isteğini dinlemek zorundasınız.'' ifadelerini kullandı.

FRANSA'NIN YOLUNU TUTTU

Önceliğini İngiltere Premier League olarak belirleyen Ueda, beklediği teklifi alamayınca Fransız ekibi Lille devreye girdi. Ueda, Fenerbahçe yerine Fransa Ligue 1 seçeneğini değerlendirerek Lille ile anlaşmaya vardı. 

Fatih Kayalı
Fatih Kayalı
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