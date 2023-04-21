Parti binalarına yönelik bir saldırı daha! AK Parti seçim bürosunun önünde silah sesleri

Son dönemde partilerin binasına yapılan silahlı saldırılara bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz günlerde CHP ve İYİ Parti binalarına düzenlenen saldırıların ardından 2 gün önce de Adana'da AK Parti ilçe binasına saldırı gerçekleştirilmişti. Bugün de AK Parti'nin Bahçelievler'de bulunan seçim irtibat binası önünde silah sesleri yükseldi. Olaya ilişkin açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Saldırıda can kaybı ve yaralanma yaşanmaması en büyük tesellimiz." dedi.

Ak Parti'nin Bahçelievler'de bulunan Seçim İrtibat Bürosu'nun önünde silah sesleri yükseldi. Kocasinan Merkez Mahallesi, Yenibosna Kocasinan Yolu Caddesi'nde bulunan Seçim İrtibat Bürosu'nun önünden motosikletle geçen iki kişiden biri havaya ateş etti.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

İlk belirlemelere göre binada her hangi bir isabet olmazken polis, havaya ateş eden şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

CAN KAYBI VE YARALANMA YOK

Silahlı saldırı girişiminin ardından AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den ilk açıklama da geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kabaktepe, "Bahçelievler Kocasinan İrtibat Büromuz önünde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini şiddetle kınıyor, konunun hukuk karşısında takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum. Saldırıda can kaybı ve yaralanma yaşanmaması en büyük tesellimiz. Bizler bu saldırılara fırsat vermeyecek ve hemşehrilerimizle tam bir demokrasi havası içerisinde buluşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

CHP VE İYİ PARTİ BİNALARINA DA SİLAHLI SALDIRI OLMUŞTU

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'ndan TEM Otoyolu Edirne istikametine seyreden bir araçtan silahla ateş edildiği tespit edilmiş ve yol kenarında 9 mm çapında 2 adet kovan bulunmuştu. Olaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklanmıştı.

İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan İYİ Parti İl Başkanlığı'na da iki kurşun isabet etmişti. Silahı ateşleyen kişinin il binasının karşısında bulunan inşaatta bekçi olduğu ve hırsızları kovalarken ateş ettiği öğrenilmişti. Zanlı M.E. ifadesinde, "Benim bu işten dolayı kastım yoktur. İYİ Partiye siyasi veya örgütsel bir bağım yok." demişti.

AK PARTİ İLÇE BİNASINA 14 EL ATEŞ ETTİ

AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'nın depremler nedeniyle tedbiren boşaltılan binasına pompalı tüfekle 14 el ateş edildi. Olay yerinde yakalanan şüphelinin ilk sözleri, "Atatürk için yaptım. CHP'nin binasına sıktılar" demişti.

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