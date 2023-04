AK PARTİ'NİN BAHÇELİEVLER'DEKİ SEÇİM BÜROLARININ ÖNÜNDE DUYULAN SİLAH SESLERİ POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

Oğuzhan CİN-Ozan URAL/ İSTANBUL,(DHA)- Ak Parti'nin Bahçelievler'deki iki ayrı mahallede bulunan seçim bürolarının önünde duyulan silah sesleri polisi harekete geçirdi. Her iki seçim bürosunda da yaralanan olmazken, olayın ardından bölgeye gelen AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Yanılmıyorsam 5 el emniyetten aldığımız bilgilere göre, ateş ederek kaçıp devam etmişler. Emniyet güçlerimize güveniyoruz, bu saldırıyı gerçekleştiren hainleri, teröristleri en kısa sürede yakalayacaklardır" dedi.

Bahçelievler'de Kocasinan Merkez Mahallesi, Yenibosna Kocasinan Yolu Caddesi'nde bulunan seçim irtibat bürosunun önünden motosikletle geçen iki kişiden biri havaya ateş ettiği bildirilmiş ve olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilmişti. Polis buradaki incelemelerini sürdürürken, bu kez de yine Yenibosna AK Parti Kuleli Seçim İrtibat Bürosu'nun önünde havaya 4 el ateş edildiği ihbar edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Seçim bürolarının çevresinde güvenlik önlemi alan polis, inceleme başlattı. Olayın duyulmasının hemen ardından Kocasinan Yolu Caddesi üzerinde bulunan AK Parti Seçim İrtibat Bürosu'na gelen AK Parti İstanbul il Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, açıklamalarda bulundu.

'5 EL ATEŞ ETTİKTEN SONRA KAÇIP GİTMİŞLER"

Bayramda böyle bir olayın yaşanmasının üzüntü verici olduğunu belirten Kabaktepe, 'Kocasinanımızdayız. Seçim irtibat büromuz var, irtibat büromuzun önünden geçen motosikletli 2 kişi. İrtibat büromuzda da arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyorlardı, onlarda baktıklarında görmüşler. Yanılmıyorsam 5 el emniyetten aldığımız bilgilere göre, ateş ederek kaçıp devam etmişler. Emniyet güçlerimize güveniyoruz, bu saldırıyı gerçekleştiren hainleri, teröristleri en kısa sürede yakalayacaklardır. Yine partimiz bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonrada amaçsız ve fakatsız bu ve benzeri saldırılara, kardeşliğimizi bozmak isteyenlerin her zaman karşısında olmaya devam edeceğiz. Yine toplum içindeki birlik ve beraberliği bozmak isteyenlerin siyasal ayrılıkları bir kamplaşmaya dönüştürmek isteyenleri, bu ve benzeri saldırıları yapan veya vesile kılan her türlü makbule karşıda, bugüne kadar olduğu gibi karşı durmaya da devam edeceğiz. Yine biz bu zamana kadar olduğu gibi milletinizle birlikte, hukuk içinde hakkımızı arayacağız, çalışmalarımızın temposunu hızını, daha da fazla artırarak devam edeceğiz. Çünkü, bu saldıranlar yakalandıklarında, kimin olduğunu nasıl olduğunu, emniyet güçlerimiz güvenlik güçlerimiz, adli birimler muhakkak açıklayacaklar. Ama biz kimliğini ve ne olduğunu önemsemeden, her zaman kime olursa olsun karşı duruşumuzu devam ettireceğiz" dedi.

"HİÇBİR ATEŞ HİÇ BİR MERMİ BİZİ DURDUĞUMUZ YERDEN DÖNDÜREMEZ"

Kararlılıkla yollarına devam edeceklerini ifade eden Kabaktepe, "Saldırının seçim büromuzun önünde arkadaşlarımıza bakarak gerçekleştirilmiş olması tedirgin edici bir durum. Bu anlamda tedirgin edici bir durum olmakla beraber biz her zamanki duruşumuzu, her zamanki kararlılığımızı devam ettirerek sandık bayramını, demokrasi bayramını en güzel bir şekilde gerçekleşmesi için daha da çok çalışacağız. Yani şunu herkesin bilmesini isteriz. Bu saldırıyı gösteren zavallıların da bilmesini isteriz. Hiçbir ateş, hiçbir mermi, hiçbir efendim saldırı Bizi durduğumuz yerden döndüremez. Bizi istikametimizden saptıramaz. Bizi çalışmalarımızdan azmimizden ve gayretimizden zerre derecede bir azalma ve eksilmeye neden olmaz. Bu bizim kardeşliğimize daha çok sarılmamızı, çalışmalarımızı daha arttırmamızı, efendim milletimize olan bağlılığımızı, sevgimizi bugüne kadar şekliyle daha da fazla arttırmamıza neden olur. Onun için bu tip saldırılara tevessül eden insanları buradan tekrar uyarmış oluyorum. Bunlar hiçbir zaman emellerinize ulaşmanızı sağlamadı. Bundan sonra da sağlamayacak. Toplumsal huzurumuzu barışımızı tehdit eden bu ve benzeri saldırılardan uzak durmalarını öneriyorum. AK Parti olarak yine teşkilatlarımız olarak, mahallesinden, ilçesinden, il teşkilatından hep beraber, güçlü bir şekilde seçime dönük çalışmalarımızı devam ettireceğiz" diye konuştu.

KULELİ'DE 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan AK Parti Kuleli Seçim İrtibat Bürosu'nun çevresinde araştırma yapan polis ekiplerinin, irtibat bürosunun hemen karşısında bulunan binadan 3 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi. Şüpheliler emniyete götürülürken, irtibat bürosunun önünde bulunan boş kovan da incelemeye alındı. Her iki irtibat bürosundaki incelemeler gecenin ilerleyen saatlerinde sona erdi.

