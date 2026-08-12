Cumhurbaşkanı Erdoğan Netanyahu'ya yüklendi: Kaostan nemalanmak suretiyle...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında İsrail yönetimine sert sözlerle yüklendi. Erdoğan, “Netanyahu hükümetinin amacı bölgede kaostan ve yeni çatışmalardan nemalanmak suretiyle Filistin'i insanlığın ortak gündeminden düşürmektir” ifadelerini kullanarak, İsrail yönetiminin saldırgan tavrını sürdürdüğünü söyledi.

ERDOĞAN'DAN NETANYAHU'YA SERT ELEŞTİRİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas ile görüşmesinde işgal altındaki Filistin topraklarının mevcut durumunu ayrıntılı şekilde ele aldıklarını belirtti. Filistin'e yönelik saldırı, ihlal ve tahriklerin devam ettiğine dikkat çeken Erdoğan, özellikle Mescid-i Aksa ve diğer mukaddes mekanlardaki provokasyonlara karşı olduklarını vurguladı.

Erdoğan, Netanyahu hükümetini doğrudan hedef alarak, “Netanyahu hükümetinin amacı bölgede kaostan ve yeni çatışmalardan nemalanmak suretiyle Filistin'i insanlığın ortak gündeminden düşürmektir” dedi.

“NE YAPARLARSA YAPSINLAR, MUVAFFAK OLAMAYACAKLAR”

İsrail yönetiminin politikalarının Filistin davasını gündemden düşürmeye yetmeyeceğini belirten Erdoğan, “Ne yaparlarsa yapsınlar bunda muvaffak olamayacaklar. Filistin davası gönüllerde büyümeye devam edecek” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Filistin'e desteğini sürdüreceğini belirten Erdoğan, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması için mücadele edeceklerini söyledi.

“İSRAİL YÖNETİMİ SALDIRGAN TAVRINI SÜRDÜRÜYOR”

Gazze'deki duruma da değinen Erdoğan, İsrail yönetiminin uzlaşmaz ve saldırgan bir tutum sergilediğini belirtti.

Erdoğan, “Gazze'de çözümsüzlüğü şiar edinen İsrail yönetimiyle karşı karşıyayız. Mevcut İsrail yönetimi uzlaşmaz ve saldırgan tavrını sürdürüyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, bölgede barıştan yana olanlarla çatışmaların devamını isteyenlerin tutumlarının artık daha net görüldüğünü belirterek, Gazze'de imar ve inşa sürecinin başlatılması ve güvenliğin sağlanması için gerekli şartların bir an önce oluşturulması çağrısında bulundu.

“FİLİSTİN HALKI DİMDİK AYAKTA”

Erdoğan, Birleşmiş Milletler verilerine göre yalnızca 2026 yılında yerleşimci terörü, yıkımlar ve tahliyeler nedeniyle yaklaşık 3 bin 800 Filistinlinin yerinden edildiğini, yaklaşık 100 Filistinlinin ise hayatını kaybettiğini belirtti.

Egemen Filistin devletinin varlığının baltalandığını söyleyen Erdoğan, tüm tehcir ve sindirme girişimlerine rağmen Filistin halkının ayakta durmaya devam ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'e destek vermenin başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu vurgularken, Filistin'de yapılması öngörülen yasama ve başkanlık seçimlerinin de Filistinliler arasındaki birlik ve uzlaşı sürecine katkı sağlaması temennisinde bulundu.