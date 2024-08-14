Ömer HASAR/ İSTANBUL, BEYOĞLU Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda, AK Parti'nin kuruluşunun 23. yıldönümünde tören düzenlendi. Törende bir konuşma yapan AK Parti İstanbul Kurucu İl Başkanı Alaattin Büyükkaya, "Öncelikle bütün kalbimle kutluyorum, nice 23 yıllara. İnşallah şuna inanıyorum ki kurduğumuz bu parti hep Türkiye var oldukça varolacaktır"diye konuştu.

AK Parti'nin kuruluşunun 23. yıldönümü nedeniyle Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasında tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 ilde düzenlenen programlara, eş zamanlı video bağlantısıyla katıldı. Programa, AK Parti İstanbul Kurucu İl Başkanı Alaattin Büyükkaya, İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı İsmet Öztürk, ilçe başkanları, il kurucuları, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, parti meclis üyeleri, teşkilat üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. "Umudun, Geleceğin ve İcraatın Adı AK Parti" temasıyla düzenlenen programda, AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'nın filmi ve AK Parti'nin 23 yıllık faaliyetlerine ilişkin video gösterimi yapıldı ardından da konuşmalara geçildi.

"AK PARTİ 'ARTIK HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK' DİYEREK YOLA ÇIKMIŞTIR"

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı İsmet Öztürk törende bir konuşma yaptı. Öztürk, "AK Partimiz kurulduğu ilk gün 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diyerek yola çıkmış bir partidir. Bu cümle üzerine müsaadenizle biraz durmak istiyorum. Daha doğru bir ifadeyle bu cümle üzerinden çeyrek asra dayanan serencamımızı sizlere arz etmek istiyorum. Bu ifadenin ilk kelimesi 'Artık' dır. Hepinizce malumdur ki 'Artık' kelimesi bir bıkmayı ancak bıkmayla birlikte direnmeyi, yeniden başlamayı ve kararlılığı ifade eder. 'Artık' kelimesinin aynı zamanda öngörülen bir gelecek, gidilecek yola dair bir usul ve yöntem anlamı vardır. Yani bu cümlede artık AK Partimizin ve Liderimizin 'Yeter söz de karar da milletindir' ifadesini kullanırken çektiği besmeleye tekabül etmektedir. 'Artık' kelimesi geçmişi yeniden anlamlandırmayı, geleceği yeniden tanımlamayı içermektedir. AK Partimizin kuruluş süreci dikkate alındığında 'Artık' kelimesi liderimizin zihnindeki maziyi bilme, anı değerlendirme, istikbale milletle birlikte yürüme ve okumasına delalet etmektedir. Değerli yol arkadaşlarım cümlenin ikinci kelimesi 'Hiçbirşey' dir. 'Hiçbirşey' olumsuzlama cihetiyle kuşatmayı ifade eder. Yani 'Hiçbirşey' aynı zamanda 'Herşey' dir. Bu kelime AK Partimizin kuruluş aşamasındaki kuşatıcılığını, kapsayıcılığını göstermektedir. Bu kelime toplumun bütün katmanlarını ve bu katmanlarına dair bütün sorunları çözmeye talip ve bu uğurda gövdesini taşın altına koyma iradesini gösteren adanmışların milletin bütün fertlerini ve bu fertlerine dair bütün sorunları göğüslemeye hazır olduğunun açık beyanıdır" dedi.

"PARTİMİZ TÜRKİYE VAROLDUKÇA VAROLACAKTIR"

AK Parti İstanbul Kurucu İl Başkanı Alaattin Büyükkaya ise, ilk günkü heyecanını taşıdığını belirterek, "Bugün partimizin kuruluş yıldönümü. Öncelikle bütün kalbimle kutluyorum, nice 23 yıllara. İnşallah şuna inanıyorum ki kurduğumuz bu parti hep Türkiye var oldukça varolacaktır. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu hareketin kuruluşundan bugüne kadar her safhasında katılan, emeği geçen, hizmet eden bütün arkadaşlarımıza kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Rahmet-i Rahman'a kavuşanlara da 'Allah mekanlarını cennet etsin' diyorum, onları da unutmamalıyız. 23 yıl oldu dile kolay. Tabi ki zamanın da ruhu var. Herşey hızla değişiyor ve değişmek zorunda. Değişmeyen sadece biz oluruz, eğer değişmezsek. Şöyle baktığım zaman 23 yıl geçmiş olmasına rağmen ben heyecanımdan birşey kaybetmedim arkadaşlar, hiç kaybetmedim. Sanki aynı gün gibi koşturuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi, 'Aşk olmadan meşk olmuyor' haberiniz olsun" şeklinde konuştu.