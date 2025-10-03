AK Parti Milletvekili Göka, AKPM'de Gazze'de yaşananların ilk kez "soykırım" olarak tanımlandığını belirtti

AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka, Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde (AKPM) ilk kez Gazze Şeridi'nde yaşananların "soykırım" olarak tanımlandığını ifade etti.

Göka, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, bundan sonra İsrail'in, tüm uluslararası platformlarda soykırımcı olarak anılacağını belirtti.

"AKPM Genel Kurulu'nda, İsrail'in tüm engellemelerine rağmen Gazze'de 2 yıldır sürdürdüğü katliamlar ilk kez 'soykırım' olarak tanımlandı. Bu tarihi karar, 3'te 2 çoğunlukla kabul edilerek Avrupa Konseyi tarihinde bir ilk olarak kayda geçti." ifadesini kullanan Göka, bu oturumda söz alarak dünyanın gözleri önünde yaşanan soykırımı dile getirdiklerini aktardı.

"Gözlerimizin önünde bir soykırım gerçekleşiyor"

Öte yandan Göka, dün AKPM'de "Gazze'deki Yıkıcı İnsani Durum ve Gazetecilerin Öldürülmesinin Son Bulması İçin Acil Çağrı" başlıklı oturumda yaptığı konuşmada, "Gazze halkı bombardıman, açlık ve toplu katliamlarla karşı karşıya. Gözlerimizin önünde bir soykırım gerçekleşiyor." dedi.

İsrail'in aşırı sağcı hükümetinin hesap vermeksizin Gazze'de yıkım ve dehşet saçtığını söyleyen Göka, konuşmasına şöyle devam etti:

"Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması olan IPC, Gazze'de kıtlık koşullarının en ağır evre olan 5. aşamaya ulaştığını doğruladı. Bu durum artık tahammül edilemez bir noktaya ulaştı. BM Soruşturma Komisyonu, İsrail'in soykırım gerçekleştirdiğini açıkça ortaya koyuyor."

Bir daha soykırım yaşanmaması adına İkinci Dünya Savaşı sonrası benimsenen "Bir Daha Asla" vaadine rağmen bugün Gazze'de tarihin en karanlık dönemlerini hatırlatan sahnelere tanıklık edildiğine dikkati çeken Göka, bölgede 18 binden fazla çocuğun katledildiğini ve en az 248 gazetecinin "kasten hedef alınıp susturularak hakikatle birlikte gömüldüğünü" belirtti.

Göka, İkinci Dünya Savaşı'ndaki Holokost'tan çıkarılması gereken derslerin unutulduğunu dile getirerek, Yahudi karşıtlığının, insanlığın ortak değerlerini hiçe sayarak, İsrail'in katliamlarını meşrulaştırmak ve Filistinlileri değersizleştirmek amacıyla araçsallaştırıldığı değerlendirmesinde bulundu.

"İsrail'in katliamları ve sömürgeci yayılmacılığı hem uluslararası sistemi hem bölgesel istikrarı tehdit ediyor. Hatta insanlığın vicdanı Küresel Sumud Filosu'na saldırıya kadar varıyor." diyen Göka, Avrupa kurumlarının 2 yıl boyunca İsrail'e hesap sorma çağrılarını reddederek bu yüzyılda eşi benzeri görülmemiş bir vahşet karşısında sessiz kaldığının altını çizdi.

Milletvekili Göka, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletlerde hatırlattığı gibi bu hesap verilebilirliğin göz ardı edilmesi, yalnızca Gazze ve Batı Şeria'yı değil, küresel düzenin temellerini de yıkıma uğratacaktır. Türkiye, Filistin halkının meşru haklarını ve uluslararası hukuk temelinde iki devletli çözümü kararlılıkla desteklemeyi sürdürecektir." diye konuştu.

AKPM'de dün kabul edilen "Gazze'deki Yıkıcı İnsani Durum ve Gazetecilerin Öldürülmesinin Son Bulması İçin Acil Çağrı" başlıklı önergede, BM nezdindeki bir komisyonun 16 Eylül'de, İsrail'in Gazze'de soykırım gerçekleştirdiği sonucuna vardığı belirtildi.