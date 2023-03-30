AK Parti'li Eroğlu: Hangi minare daha yüksek olacak diye yarışılıyor

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, camilerin bazen mimari ve estetik açıdan uygun yapılmadığını belirterek, "Bunları denetlemekte fayda var diye düşünüyorum, hem teknik açıdan hem de mimari açıdan.

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, camilerin bazen mimari ve estetik açıdan uygun yapılmadığını belirterek, "Bunları denetlemekte fayda var diye düşünüyorum, hem teknik açıdan hem de mimari açıdan. Yani bakıyorsunuz, bilhassa Karadeniz'de var. Hangi minare daha yüksek olacak diye yarışılıyor" dedi.

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu başkanlığında toplandı. Komisyonu'nun bugün gerçekleşen toplantısında, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç sunum yaptı. Dinç, tespiti yapılmış yıkılan cami sayısının 303, hasarlı cami sayısının ise 3 bin 498 olduğunu açıkladı. Komisyonda sunumunu yapan Dinç'ten sonra Komisyon Başkanı Veysel Eroğlu ve komisyonda bulunan diğer milletvekilleri yıkılan minarelerin sayısal fazlalığına dikkat çekerek, özellikle minare inşasında bazı standartların getirilmesi konusunda görüş bildirdi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç de konu hakkında ilave birtakım tedbirleri çalışmaların içerisine dahil edeceklerini söyledi.