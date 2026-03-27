AK Parti'li Ercan: Türkiye Yüzyılı dirençli şehirlerin yüzyılı olacak

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, "Bizim dirençli şehir gelecek tasavvurumuzun kalbinde kadın var. Önümüzde 'Türkiye Yüzyılı' gibi dev bir vizyon var. Bu yüzyıl, güvenli evlerin, mutlu ailelerin ve dirençli şehirlerin yüzyılı olacaktır" dedi.

AK Parti Kadın Kolları ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ortaklığında bir otelde gerçekleşen 'Kadınla Yükselen Dirençli Şehirler Afetlerde Toplumsal Etkileşime Dayanıklı ve Dirençli Şehirler ile İklim ve Sürdürülebilirlikte Dayanıklı ve Dirençli Şehirler' paneline AK Parti Genel Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Genel Merkez Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile çok sayıda partili katıldı.

'DİRENÇLİ ŞEHİR ŞOKLARDAN DAHA GÜÇLÜ ÇIKABİLEN BİR EKOSİSTEM DEMEKTİR'

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, dirençli şehirlerden algılanması gerekenin sadece dayanıklı binalar olmaması gerektiğine dikkat çekti. Dirençli şehirlerin yaşanabilecek tüm şoklara karşı hazırlıklı olmak anlamına geldiğini söyleyen Ercan, "Dirençli şehir demek, sadece depreme dayanıklı binalar inşa etmek değildir. Dirençli şehir, ekonomik, çevresel, sosyal ve kurumsal tüm şoklara karşı hazırlıklı olan, kriz anında rasyonel çözümler üretebilen ve bu krizden daha güçlü şekilde çıkabilen bir ekosistem demektir. Bizim dirençli şehir gelecek tasavvurumuzun kalbinde yine kadın vardır. Kadın, ailenin ve toplumun en temel direncidir. Eğer bir şehirde kadın güçlüyse, o şehir sarsılsa da asla yıkılmaz" dedi.

İdeal toplum yapısına kadınlara söz hakkı verilmesiyle ulaşılabileceğini vurgulayan Ercan, "AK Parti olarak ideal bir toplum yapısına ulaşmanın yönteminin kadınlara söz hakkı verilmesinden geçtiğini çok iyi biliyoruz. Biz buna inandık. Her şehir o şehirde yaşayan insanların yuvasıdır. Önümüzde 'Türkiye Yüzyılı' gibi dev bir vizyon var. Bu yüzyıl, güvenli evlerin, mutlu ailelerin ve dirençli şehirlerin yüzyılı olacaktır. Belediyelerimiz ulaşamadığı her haneye ulaşmaya, sosyal yardım ağlarını güçlendirmeye ve her bir ferdin yaşam kalitesini artırmaya devam edecektir. 'Güçlü Aile, Güçlü Toplum' ilkesiyle, aileyi koruyan ama kadını toplumsal hayatın her alanında daha da güçlendiren politikalardan asla taviz vermeyeceğiz" diye konuştu.

'ŞEHİRCİLİK DİSİPLİN İSTEYEN BİR SÜREÇTİR'

AK Parti Genel Merkez Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer, şehirciliğin disiplin isteyen bir süreç olduğunu ve CHP'nin bu zihniyetten uzak olduğunu söyledi. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde yaşanan şehircilik sorunlarına dikkat çeken Tuncer, şunları söyledi:

"Şehircilik süreklilik ister. Şehircilik disiplin ister. Şehircilik uzun vadeli akıl ve kararlılık ister. Artık açıkça görülmektedir ki CHP zihniyeti geçmişte olduğu gibi, bugün de, su yönetiminden, arıtmaya, ulaşımdan atık yönetimine pek çok konuda son derece başarısızdır. Geçmişi sabıkalı CHP şehircilik anlayışı, kameralarda vardı, afişte vardır, sosyal medyada vardır ama iş hizmete gelince, altyapıya gelince, ulaşıma gelince, kentsel dönüşüme gelince yoktur. Daha önce ortaya konmuş şehircilikte sabıkalı bu anlayışın şehirlerimize ödettiği bedel açıktır. Bu tablo açıkça şunu gösteriyor, dirençli şehir söylemle değil, planlama, disiplin ve güçlü bir yönetim iradesiyle kurulur. Biz AK Parti olarak şehir yönetimini, kısa vadeli çözümlerle günü kurtaran bir anlayışla değil, uzun vadeli planlama ve sürdürülebilirlik ilkesiyle ele alıyoruz."

'MİLLETİ ÖNCELEYEN BİR BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIMIZ VAR'

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir ise, AK Parti'nin toplumla iç içe olduğunu ve toplumun tüm ihtiyaçlarının gözetildiğini söyledi. AK Parti'nin önceliğinin her daim millet olduğunu dile getiren Demir, "Bugün geldiğimiz noktada millete dokunan, dinleyen, yönetimine ortak eden, bütün kararlarında milleti önceleyen bir belediyecilik anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz ve çalışmalarımızın merkezini insanlara koyuyoruz. AK Parti belediyeciliği hizmet belediyeciliğidir. AK Parti belediyelerimize şehirlerimize baktığımızda her daim bir ilerleme, sürekli bir gelişim ve yenilenme görüyoruz. Bunun en güzel örneklerini gördüğümüz şehirlerden birisi de Gaziantep. Gaziantep kabına sığmıyor" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise belediye başkanlık sürecinde yapılan çalışmaları sunumlarla aktardı. Sosyal belediyecilikte halkın memnuniyetini kazanan bir belediye olduklarını söyleyen Şahin, açılan tüm birimlerin vatandaş odaklı olduğunu ve önceliklerinin vatandaşa hizmet olduğunu kaydetti.

Panelin ardından programa katılan katılımcılar ve partililer hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı