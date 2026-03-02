AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan 'Gönül Coğrafyamız' iftarı

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Gönül Coğrafyamız' iftarında konuşan İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Bizler bir oldukça, kalplerimiz beraber attıkça Allah'ın izniyle sadece ülkemizde değil, bölgemizde ve dünyada güven unsuru olacağız" dedi.

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı, kentte faaliyet gösteren 81 ilin hemşehri dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 'Gönül Coğrafyamız' iftar programı düzenledi. Program, İl Başkan Yardımcısı ve Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Mehmed Emin Özkaya'nın açılış konuşmasıyla başladı. Programa AK Parti İstanbul milletvekilleri Hasan Turan, Büşra Paker ve İsa Mesih Şahin de katılarak selamlama konuşmaları yaptı.

Programın kapanış konuşmasını yapan İl Başkanı Abdullah Özdemir, iftar buluşmasının yalnızca Türkiye'nin 81 ilini değil, gönül coğrafyasının tamamını temsil ettiğini söyledi. Özdemir, "Bugün burada ülkemizi doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine 81 ilimizin; hatta daha da ötesinde Rumeli'den Balkan coğrafyasına, Türkistan'dan gönül coğrafyamızın tüm fertlerine kadar geniş bir temsil gücüyle bir aradayız" ifadelerini kullandı. Sivil toplum kuruluşlarının toplumsal birlik, kültür aktarımı ve dayanışmadaki rolüne dikkat çeken Özdemir, özellikle zor dönemlerde üstlendikleri sorumluluğa vurgu yaptı.

'DEPREM OLUR OLMAZ İRTİBATA GEÇTİK'

11 ili etkileyen deprem felaketini hatırlatan Özdemir, "Deprem olur olmaz ülkemizin 81 ilindeki sivil toplum kuruluşlarımızla irtibata geçtik. İş dünyamızın katkıları ve sivil toplum kuruluşlarımızın fedakarlıklarıyla yüzlerce yardım TIR'ı deprem bölgesine ulaştırıldı. Zor zamanlarda milletimizin nasıl kenetlendiğini hep birlikte gördük" dedi. Deprem sonrası yürütülen çalışmalara da değinen Özdemir, 455 bin konutun teslim edildiğini belirtti.

'İSTANBUL BİRLİĞİN VE HUZURUN ŞEHRİDİR'

İstanbul'un tarihi ve medeniyet birikimine işaret eden Özdemir, kentin birliğin ve huzurun sembolü olduğunu ifade ederek, "İstanbul üç medeniyete başkentlik yapmış, her katmanında farklı bir tarihin izlerini barındıran kadim bir şehir. Aynı zamanda her dinden, her mezhepten, her memleketten vatandaşımızın huzur ve refah içinde yaşadığı bir birlik şehridir" diye konuştu.

'GAYEMİZ BU BİRLİĞİ BÜYÜTMEK'

Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı veren Özdemir, "Gayemiz bu birliği büyütmek, bu birliği geliştirmek. Ülkemizin geleceği, evlatlarımız ve daha güzel yarınlar için tefrikaya düşmeden birlik ve beraberlik duygusuyla ülkemize sahip çıkmak zorundayız. Biz bir oldukça, kalplerimiz beraber attıkça Allah'ın izniyle sadece ülkemizde değil, bölgemizde ve dünyada güven unsuru olmaya devam edeceğiz" dedi.

Program, yapılan dualar ve hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı