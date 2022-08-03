AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 'İstanbul'un Kayıp 1000 Günü' toplantısı düzenledi

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 1000 günde kentteki faaliyetlerini eleştirerek, "Eleştiri ve tenkitlerimiz, bir sonraki seçimde, bırakın İstanbul'u, Beylikdüzü'nü bile kazanma ihtimali olmayan 'Turist Başkanın', bu kadim şehre 1000 gün kaybettirdiğini bir kez daha göstermek, İstanbul'un kalan 2 yılı en az hasarla tamamlamasını sağlamak içindir." dedi.

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı, 2019'da göreve gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) mevcut yönetiminin 1000 günde kentteki faaliyetlerinin değerlendirilmesi amacıyla Sütlüce'deki binalarında "İstanbul'un Kayıp 1000 Günü" konulu basın toplantısı düzenledi.

Kabaktepe, toplantıda yaptığı konuşmada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve başlamasının üzerinden yaklaşık 1100 geçtiğini anımsattı.

Bu süreyi "İstanbul'un hizmet tarihinden kayıp 1000 günlük süreç" diye nitelendiren Kabaktepe, "Yanan metrobüsler, yolda kalan otobüsler, bozulan metrolar, temel atmama törenleriyle bütünleşen kayıp 1000 gün yaşadık." dedi.

Birinci dönemi "algı balonları ve bahaneler dönemi" olarak tanımlayan Kabaktepe, İmamoğlu'nun göreve geldiği günden bugüne kadar her iki cümlesinden birinin "engelleniyorum" algısı üzerine kurulduğunu, yapılan yanlışlıklar ve eksiklikler ile başarısızlıklarının üstünün bu şekilde örtülmeye çalışıldığını söyledi.

İmamoğlu'nun görev süresinin ikinci dönemini ise "guguk kuşu siyaseti dönemi" olarak adlandıran Kabaktepe, şöyle konuştu:

"Guguk kuşları yuva yapmaz, kuluçkaya yatmaz. Yuva yapan bir kuşun yuvasına kendi yumurtasını bırakarak yavrusunu büyütür. Bunu başkasının hizmetine konan bir anlayış ve yaklaşım olarak değerlendiriyoruz. Sayın İmamoğlu ne yazık ki İstanbul'a değer katacak yeni projeleri kendisi ve ekibiyle üretmekten ziyade, rahmetli Kadir Ağabey döneminde başlamış projelerin bir kısmını devam ettirmiş ve bitirmiştir. Bunu da tebrik ederim ancak başta Eyüp'teki tramvay ve en son açılan Halk Ekmek fabrikası olmak üzere bunu bir guguk kuşu mantığıyla AK Parti döneminde yüzde 70-80'i bitmiş projelerin sanki tamamının kendi dönemlerinde planlanmış mantığıyla yapılmasını esefle karşıladığımızın altını çizmek istiyorum."

Kabaktepe, İmamoğlu'nun üçüncü dönemini ise "mavi boncuk siyaseti dönemi" olarak niteleyerek, "Sabah, şehidimiz Eren Bülbül'ün yanlış fotoğrafıyla da olsa bir başsağlığı mesajı, ondan sonra bir bakıyorsunuz terör örgütleriyle iltisaklı olanların işe başlatılması... İç kavgalarından mülhem, bazen küresel CHP'li takılırken, duruma göre Atatürk milliyetçisi olma çabasına girildiğini görüyoruz. Yani Başkan bir yerlere 'I am OK' demek için duruma göre ayrı pozisyonlara giriyor. Biz buna 'mavi boncuk siyaseti' diyoruz. Bu siyaset tarzı ilkesizliği ilke edinen bir siyaset tarzıdır. Milletimiz de buna gereken cevabı önüne sandık konulduğunda verecektir." ifadelerini kullandı.

"İstanbul'u özlemini çektiği günlere döndüreceğiz"

Ekrem İmamoğlu'nun dördüncü dönemini "tatil ve seyahat dönemi" olarak isimlendiren Kabaktepe, İstanbulluların kentte yaşanan her kriz döneminde tatilde olan İmamoğlu'nun görev başında olmamasını sorguladığını aktardı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, beşinci dönemi "terk edilmişlik sendromu dönemi" olarak tanımlayarak, İmamoğlu'nun, kendisini cansiperane destekleyen kişiler tarafından terk edildiği günleri yaşadığını, özellikle İstanbul'da yaşanan son sel felaketinde tatilde olmasının kendisine destek veren sanatçısından sporcusuna ve gazetecisine kadar birçok kesimin tepkisini çektiğini belirtti.

İmamoğlu'nun görev süresinin son dönemini "misafir başkan yolcu dönemi" olarak adlandıran Kabaktepe, şunları söyledi:

"Misafir Başkan'ın umut pazarlayarak ve algılar üzerine bina ederek çıktığı yolda, bırakın daha iyisini yapmak, tabir yerinde ise işleyen sistemi bozduğu, beceriksiz ve başarısız bir yönetimi hep birlikte tecrübe ederek 3 yılı geçirmiş olduk. Eleştiri ve tenkitlerimiz, bir sonraki seçimde bırakın İstanbul'u, Beylikdüzü'nü bile kazanma ihtimali olmayan 'Turist Başkanın', bu kadim şehre 1000 gün kaybettirdiğini bir kez daha göstermek, İstanbul'un kalan 2 yılı en az hasarla tamamlamasını sağlamak içindir. Sonrasında inşallah AK Parti kadroları olarak ehliyet ve liyakatli kadrolarımızla İstanbul'u özlemini çektiği günlere döndürecek, kaybedilen 5 yılı telafi etmek ve yeni bir başarı hikayesi yazmak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz."

"İstanbul'da 114 büyük proje durduruldu"

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da toplantıda mevcut İBB yönetiminin 3 yılını sunum yaparak değerlendirdi.

Göksu, AK Parti Meclis Grubunun 3 yıllık sürede İBB Meclisi'ndeki muhalefet anlayışını "gözlem/iftiralara cevap", "ikaz ve öneri", "eleştiri ve çözüm önerileri", "İstanbullu adına hesap sorma" ve "Grubumuza denetim yetkisi veren İstanbul halkına hesap verme" şeklinde sıraladı.

Göksu, İBB'nin 3 yılda ortaya koyduğu yönetim anlayışını "AK Parti dönemine ilişkin tutumu", "İstanbul'a ilişkin tutumu" ve "vaatlerine ilişkin tutumu" başlıkları altında değerlendirdi.

İBB'nin AK Parti dönemine ilişkin ilk tutumunun "iftira atmak" olduğunu belirten Göksu, atılan iftiralara karşı verdikleri sert cevaplardan sonra intihale başlandığını kaydetti. Göksu, "intihal" konusuna yönelik, Kurbağalıdere'de yapılan ıslah çalışmaları ile Kemerburgaz Kent Ormanı'nın, Üsküdar Meydanı'ndaki yağmur baskınlarıyla ilgili yatırımların, 1994'ten beri hizmet veren Merter Kapalı Otoparkı ile 1996'da yapılan Cemal Kamacı Spor Kompleksi'nin yeni dönemde yapılmış gibi gösterildiğini aktardı.

Mehmet Tevfik Göksu, CHP'nin İstanbul için tutumunu "iptal ve durdurma", "ihmal ve geriye gidiş", "algı, reklam ve israf" başlıkları altında görsellerle anlattı. İptal ve durdurma başlığına "Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Temel Atmama Töreni"ni örnek veren Göksu, ayrıca Levazım-Dolmabahçe Tüneli'nin durdurulduğunu, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattının kapatıldığını ve dikey bahçelerin söküldüğünü kaydetti.

"Kentte 114 büyük proje durduruldu"

İBB yönetiminin, göreve gelir gelmez kentte 114 büyük projeyi durdurduğunu belirten Göksu, "Geldiğinde bunların yaklaşık ihale bedeli 11 milyar civarındaydı. Hepsini durdurdu." dedi.

İmamoğlu'nun "Ben ekonomik olarak iflas etmiş bir belediye aldım" sözlerini anımsatan Göksu, belediyeyi teslim ettiklerinde borcun 28,525 milyar olduğunu söyledi. Göksu, "Bugün İstanbul ne durumda? Şu anda yıl başı itibarıyla kesinleşmiş borcu 57,6 milyar. Yıl sonu itibarıyla İBB'nin borç stoku 104,9 milyara çıkıyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un şu anda dünyada trafik yoğunluğu açısından birinci olduğunu söyleyen Göksu, toplu taşımada bekleme sırasında da kentin dünyada birinci olduğunu, bekleme süresinin 68 dakikaya çıktığını kaydetti.

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Göksu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Namus sözü veriyorum. Hiç kimseyi ekmeğinden, aşından, işinden etmeyeceğim." dediğine dikkati çekerek, 1 Temmuz 2019-1 Temmuz 2022 tarihleri arasında 15 bin 819 kişinin belediyedeki işlerinden çıkartıldığını, yine bu tarih aralığında 50 bin 574 kişinin işe alındığını aktardı.

"3 yılda 233 milyar lirayı nereye harcadın?"

İBB yönetiminin göreve başladığında vadettiği projeleri tek tek sayan Göksu, bunların birçoğunun hayata geçirilmediğini, bir kısmının ise kısmen yapıldığını belirterek, "İBB, 100 üzerinden 5,9 ile sınıfta kaldı. Bütün vaatlerini gerçekleştirme oranı 5,9. Geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında, 'Vaatlerimin yüzde 60'ını gerçekleştirdim.' dedi. 5,9'u 6'ya yuvarlamış, bunu 10'la çarpmış yüzde 60." ifadelerini kullandı.

İBB Grup Başkanvekili Göksu, İmamoğlu'na şu soruları yöneltti:

"Bu şehre bir metreküp yeni ilave temiz su kaynağı oluşturabildin mi? Kendinizin başlayıp bitirdiği bir tane atık su arıtma tesisi yaptın mı? Projesini yapıp inşaatına başladığınız bir metre yeni metro hattı var mı? Planlayıp hizmete açabildiğiniz bir kilometre karayolu var mı? Bizzat temelini atıp inşa edebildiğiniz bir tane spor salonu var mı? Sıfırdan başlayıp inşa ettiğiniz bir tane yüzme havuzu var mı? Projelendirip inşaatına başlayabildiğiniz bir tane kültür sanat merkezi var mı? Projesini kendinizin yapıp başladığı bir tane yaşam vadisi var mı? '150 Gün 150 Proje' diyerek açılışlarını yaptığınız projelerden kaç tanesini kendiniz başlattınız? Temel soru, 3 yılda 233 milyar lira harcadın, bunlar yoksa, 233 milyar lirayı nereye harcadın?"