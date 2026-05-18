AK Parti İstanbul'da 'Her Site Bir Teşkilat' Projesi Başlatıldı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, siteleşen yaşam alanlarına yönelik başlattıkları yeni teşkilat çalışması "Her Site Bir Teşkilat" projesini düzenlenen programda tanıttı.

İl Başkanlığında gerçekleştirilen programa, AK Parti İstanbul milletvekilleri, ilçe başkanları, belediye başkanları ve teşkilat üyeleri katıldı. Program, AK Parti İstanbul İl Teşkilat Başkanı Muhammed Abdulhalim Aksu'nun bir konuşmasıyla başladı.

AK Parti'nin İstanbul'da hayata geçirdiği yeni nesil teşkilat modelinin detaylarının anlatıldığı programda, pilot ilçe Başakşehir'de yürütülen çalışmalar ele alındı. İlçedeki 659 sitenin 181'ine site temsilcisi atanırken, teşkilatlanma sürecine ilişkin yönerge ve eğitim materyalleri de tamamlandı.

Site yönetim kurullarının oluşturulmasına devam edilen modelde, seçim işleri, teşkilat yapısı, sosyal faaliyetler ve idari süreçlere ilişkin görev dağılımları netleştirildi.

Programda konuşan İl Başkanı Özdemir, İstanbul'un yalnızca fiziki olarak büyüyen bir şehir olmadığını belirterek, şehir hayatında da sosyolojik dönüşüm yaşandığını söyledi.

Sitelerle birlikte şehirlerin silueti kadar, insanların birbirine temas etme biçimi, komşuluk anlayışı ve toplumsal hayatın ritminin de değiştiğini dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:

"Bir zamanlar açık kapılarla kurulan mahalle kültürü, yerini güvenlikli ama birbirine mesafeli yaşam alanlarına bırakıyor. Fiziksel yakınlık artarken, sosyal mesafe büyüyor. Aynı apartmanda yaşayan aileler, birbirinin derdinden habersiz bir şekilde yaşıyor. Günümüzde modern şehirleşme bir yandan konfor üretirken, bir yandan da temas alanlarını daraltmış durumdadır. Yakın mesafeler içinde, uzak hayatlar oluştu. Mahalle kültürüyle büyüyen nesillerin yerini, ekranların içine sıkışan, dijital yalnızlık içerisinde büyüyen yeni kuşaklar almaya başladı."

Özdemir, komşuluk kültürünün önemine değinerek, "Komşusu açken tok yatan bizden değildir" anlayışı ile "Her Site Bir Teşkilat" çalışmasını başlattıklarını belirtti.

"Bu çalışmaya aynı zamanda güçlü toplum meselesi olarak bakıyoruz"

Özdemir, teşkilat çalışmalarının İstanbul'un 39 ilçesi ve 961 mahallesinde aralıksız sürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Her Site Bir Teşkilat' çalışmamız ise İstanbul'un değişen şehir hayatını doğru okuyan, modern şehirleşmenin ortaya çıkardığı sosyal mesafeyi yeniden güçlü bir toplumsal bağa dönüştürmeyi hedefleyen yeni nesil bir teşkilat refleksidir. Bunu bir slogan olarak görmemek gerekir. Bunu bir organizasyon çalışmasının ötesinde, güçlü bir toplumsal ihya hareketi olarak görmek gerekir. Çünkü biz, meseleye yalnızca siyasi açıdan bakmıyoruz. Biz, bu çalışmaya aynı zamanda güçlü toplum meselesi olarak bakıyoruz. Bu nedenle artık siteyi, bloğu, katı ve haneyi, teşkilat çalışmasının doğrudan temas alanı ve sahadaki en güçlü organizasyon zemini olarak görüyoruz."

Projenin pilot uygulamasının Başakşehir'de başlatıldığını açıklayan Özdemir, ilçenin yoğun site yapısı ve genç nüfusuyla İstanbul'un geleceğini bugünden gösteren önemli bir şehir laboratuvarı olduğunu ifade etti.

Özdemir, Başakşehir'deki Metrokent Sitesi'ni örnek göstererek, "Metrokent Sitesi 20 dönüm arazi üzerinde, 8 bin 300 vatandaşımızın ikamet ettiği ve 15 seçim sandığı ile birlikte başlı başına değerli bir mahallemizdir aslında." dedi.

Kurulan yapının yalnızca isimlerden oluşan bir organizasyon olmadığını belirten Özdemir, amaçlarının yaşayan, temas eden, takip eden güçlü bir organizasyon modeli kurmak olduğunu söyledi.

"Sitelerin yalnızca siyasi değil, sosyal hayatı da ele alınacak"

Özdemir, site temsilcilerinin görev ve çalışma alanlarını anlatarak, "Site temsilcimiz komşularını tanıyacak, ihtiyaçlarını takip edecek, gençlere ulaşacak. Çocuklarımız için sosyal faaliyetler organize edecek. Hasta, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla, özel olarak ilgilenecek. Site temsilcilerimiz, yalnızlaşan şehir insanını, yeniden toplumsal hayatın öznesi haline getirecek. Her 15 günde bir yapılacak olan toplantılarda sitelerin yalnızca siyasi değil, sosyal hayatı da ele alınacaktır." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin Türkiye'nin en büyük siyasi partisi olmasının yanı sıra en büyük sivil toplum kuruluşu olduğunu dile getiren Özdemir, çalışmayı ayrıca bir sosyal sorumluluk projesi olarak gördüklerini ifade etti.

"Her Site Bir Teşkilat" çalışması kapsamında, Başakşehir'deki 659 siteden 181'ine bugün itibariyle temsilcilerini atadıklarını belirten Özdemir, "İstanbul'u anlamadan, Türkiye'yi anlayamayız. İstanbul'un değişen yapısını doğru okumadan da, geleceğin siyasetini oluşturamayız. Bu nedenle, 'Her Site Bir Teşkilat' modeli, geleceğin şehir hayatına hazırlanmış güçlü bir teşkilat vizyonudur. Biz, teşkilatı yalnızca seçim zamanı hatırlanan bir yapı olarak görmüyoruz. Bugün İstanbul'da mahalle hamilerimizle, sokak gönüllülerimizle ve şimdi de site temsilcilerimizle, şehrin her noktasına dokunan güçlü bir saha ağı kuruyoruz." dedi.

Nüfusunun yüzde 70'i sitede yaşayan Başakşehir'in planlı şehirleşme yapısı ve genç nüfus profiliyle öne çıktığını dile getiren Özdemir, ilçenin bu yapısıyla 8 bin 674 sitenin bulunduğu İstanbul genelini ölçeklemek için ideal bir örneklik teşkil ettiğini kaydetti.

Özdemir, konuşmasının ardından projenin detaylarına ilişkin sunum gerçekleştirdi.

Sunumun ardından site temsilcilerine görevlendirme belgeleri verilirken, program fotoğraf çekimiyle sona erdi.