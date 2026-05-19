Tünelde ayı paniği: Dakikalarca aracın önünde koştu

Giresun’da gece Duroğlu Tüneli’nde aniden bir aracın önüne çıkan ayı, uzun süre aracın önünde koşarak ilerledi. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Dereli-Giresun karayolu üzerindeki Duroğlu Tüneli’nde seyir halindeki aracın önüne çıkan ayı, bir süre tünel içerisinde koşmaya devam etti. Sürücü hızını düşürerek kontrollü şekilde ilerlerken, ayının tünel boyunca aracın önünden ayrılmadığı görüldü.

TÜNEL BOYUNCA KOŞTU

Tünel çıkışına kadar koşusunu sürdüren ayı, daha sonra yol kenarındaki ormanlık alana girerek gözden kayboldu. Yaşanan ilginç anlar, araç içerisindeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde ayının panik halinde tünel içerisinde koştuğu anlar yer aldı.

Öte yandan, bölgede son günlerde ayıların yerleşim alanlarına daha sık inmeye başladığı belirtildi. Özellikle kırsal mahallelerde arı kovanlarına yönelik ayı saldırılarında artış yaşandığı ifade edilirken, bazı küçükbaş hayvanların da ayı saldırıları nedeniyle telef olduğu öğrenildi. Vatandaşlar, özellikle gece saatlerinde kırsal bölgelerde seyahat eden sürücülerin dikkatli olması gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
