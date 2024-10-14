AK Parti İl Başkanından Yüreğir Belediyesine portre tepkisi

Ak Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaçtı, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın makamında olduğu iddia edilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan portresinin çöp poşetinde bahçeye atıldığına dair bir videoyu paylaşarak belediye önünde tepki gösterdi. Başkan Ali Demirçalı ise olayın komplo olduğunu belirterek, "Ona yapılmış saygısızlık, tüm topluma yapılmıştır. Soruşturma başlattık. Gereği neyse yapılacaktır" dedi.

Ak Parti İl Başkanı Ozan Gülaçtı, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Ak Parti'den CHP'ye geçen Yüreğir Belediyesi'nde Başkan Ali Demirçalı'nın makamında olduğu iddia edilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan portresinin çöp poşeti içerisinde bahçeye atıldığına dair bir videoyu paylaşıp, tepki gösterdi. Gülaçtı ile Erdoğan'ın fotoğraflarını taşıyan partililer, bu sabah Yüreğir Belediyesi önünde toplandı. Seçim sonuçlarını milletin bir takdiri olarak gördüklerini ve olgunlukla karşıladıklarını belirten Ozan Gülaçtı, aynı olgunluğu ve saygıyı CHP'li belediye yönetiminden göremediklerini söyleyerek, "Öncelikle sırf siyasi düşüncelerinden dolayı emeğiyle alnının teriyle çalışan işçilerimizi işlerinden ettiler. Yüzlerce işçimiz işsiz kaldı, emekleri, alın terleri çalıştıkları iş yerlerinden ahlaksızca çıkarıldılar. En son geçtiğimiz gün, hafta sonu çok farklı ve vahim bir olayla karşı karşıya kaldık. Bugün burada maalesef Cumhuriyet Halk Partili Yüreğir Belediyesi yönetiminin içinde biriktirdiği kini, hadsizliği ve ahlaksızlığı gizleyemediği önemli bir mesele için toplanmış bulunuyoruz" dedi.

'ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'

Gülaçtı, "Yüreğir Belediye Başkanının görevi devraldığı sırada makam odasında bulunan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına, Cumhurbaşkanımıza ait fotoğraf sonrasında indiriliyor ve belediye bahçesi içerisinde saygısızca bir muameleye maruz bırakılarak çöp poşeti içinde uygun olmayan bir şekilde bulunuyor. Burada sadece bir fotoğrafın indirilmesini ve atılmasını konuşmuyoruz. Burada, bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanına, milletin iradesine, milli iradenin en yüksek temsil makamına yapılmış, küstahça bir saldırıyı konuşuyoruz. Bu hadsizliğin ve ahlaksızlığın sorumluları bilsinler ki siz ancak bir fotoğrafı indirip atabiliriz. Ancak bu milletin gönlünden Recep Tayyip Erdoğan sevgisini asla söküp atamazsınız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını makam odasından indirenler, yalnızca bir fotoğrafı değil, bu milletin demokrasiye olan inancını ve 100 yıllık mücadelesini ayaklar altına almak istemiştir ama şunu çok iyi bilsinler ki bu ülkenin evlatları olarak bizler buna asla müsaade etmeyeceğiz. Kim bu hadsizliği yapmışsa, kim bu rezalete göz yummuşsa, adalet önünde en ağır şekilde hesap vermesinin takipçisi olacağız" diye konuştu.

'BU BİR KOMPLO VE TUZAK'

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı ise yaptıkları inceleme sonucu görüntüleri kayda alan kişilerin, aile üyeleri işten çıkarılan 2 belediye çalışanı olduğunu, belediyeyi aile şirketine dönüştürmemek adına işten çıkarma yaptıkları için tuzakla karşı karşıya kaldıklarını öne sürdü. Makamında değil, depoda bulunan çok sayıda portreden birinin komplo amaçlı yeşil alana atılmış olabileceğini savunan Demirçalı, "Bu olay bizim de canımızı sıktı. Bu bir komplo ve bu tuzak. Cumhurbaşkanımızın üzerinden prim yapmaya çalışan AK Parti il yöneticisi ve ilçe yöneticileri, meclis üyelerini biraz daha duyarlı olmaya çağırıyorum. Şimdi bu yapılan kabul edilmiş bir şey değil. Hepimizin Cumhurbaşkanı, bizim de Cumhurbaşkanımız. Sonuçta ona yapılmış saygısızlık, tüm topluma yapılmıştır. Şu anda soruşturmayı başlattık. Gereği neyse yapılacaktır. Zaten bugün de savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Zaten ilk incelemeyi zaten başlattık" ifadelerini kullandı.

Haber: Nuri PİR - Kamera: Narin KAZAK/ADANA,