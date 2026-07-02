AK Parti'den kapsamlı öğrenci affı teklifi

(TBMM) - Ak Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM Başkanlığı'na sunulan kanun teklifinde, üniversiteyle ilişiği kesilenlere geniş kapsamlı öğrenci affı öngörüldüğünü, yararlanmak için tek şartın ise daha önceki aflardan yararlanmamak olduğunu söyledi. Teklifte ayrıca, sahte diploma ve tez yazım ofislerine yönelik yaptırımlar da yer aldı.

Ak Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 28 maddelik "Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin bilgi verdi.

Kanun teklifinin 16. maddesinde kamuoyunun beklediği öğrenci affının yer aldığını aktaran Zengin, mümkün olduğunca geniş bir af planladıklarını söyledi. Daha önce 2022 yılında da benzer bir düzenleme yapıldığını anımsatan Zengin, af için tek bir kriter belirlendiğini, onun da "daha evvelki aflardan yararlanmamak" olduğunu söyledi.

Düzenlemeyle lisans, ön lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü düzeydeki tüm öğrencilerin bu haktan yararlanabileceğini belirten Zengin, "Öğrencilerin aftan yararlanması için, dört ay içerisinde ilişikleri kesilen üniversitelere başvurabilecekler. Belki askerlik görevini ifa eden gençler vardır. Onların da bu haktan yararlanması için askerlik görevlerinin nihayeti iki ay sonra başvurmaları halinde onlar da bu aftan yararlanabilecekler" dedi.

Zengin, teorik derslerini başarıyla tamamladığı halde staj veya uygulamalı eğitim süreçlerinde aksaklık yaşayan ve bu nedenle okulla ilişiği kesilen öğrenciler için de özel bir düzenleme yaptıklarını bildirdi. Bu kapsamdaki öğrencilerin mağduriyetini gidermek amacıyla ayrı bir madde ihdas ettiklerini kaydeden Zengin, bu düzenlemeyle öğrencilerin üniversiteyi bitirme sürelerini uzatmış olduklarını ifade etti.

EMEKLİ ÖĞRETİM ÜYELERİNE SÖZLEŞMELİ ÇALIŞMA İMKANI

Anadolu'daki üniversiteler ve tıp fakültelerindeki deneyimli öğretim üyelerinin tecrübelerinden daha fazla yararlanmak istediklerini dile getiren Zengin, geçmişte var olan bu uygulamanın özlük haklarındaki sıkıntılar nedeniyle aksadığını kaydetti. Zengin, "Bu teklifimizle öğretim üyelerimizin emekli olduktan sonra sözleşmeli olarak devam etmek mümkün olabilecek iki yıl süreyle. Kendilerine de ek ders ücreti, geliştirme ve akademik teşvik ödeneklerinden diğer çalışanlar gibi, hocalarımız gibi aynı şekilde yararlanma imkanı olacak" dedi.

Üniversitelerde kurulan teknoloji kampüsleri ile teknoloji transfer ofislerinin güçlendirilmesine büyük önem verdiklerini vurgulayan AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, bilimsel üretimi ve bilginin teknolojiye dönüştürülmesini sağlayan akademisyenlerin destekleneceğini söyledi. Buluşların ticarileştirilmesi yönünde bir madde hazırladıklarını bildiren Zengin, bu ticarileşme gelirlerinden hem ilgili üniversitenin hem de teknolojiyi üreten akademik ekibin maddi olarak istifade etmesinin önünün açılacağını kaydetti.

Zengin, daha fazla gencin eğitim alabilmesi ve vakıf üniversitelerinin çıtasının yükselmesi amacıyla bir vergi düzenlemesinin teklifte yer aldığını söyleyen Zengin, "Bir vergi düzenlemesiyle birlikte tam burslu eğitim alacak öğrencilerin sayısının üniversitelerde artırılmasını hedefliyoruz" dedi.

Ayrıca, kendilerine ait hastanesi bulunmayan vakıf üniversitelerinin tıp fakültelerine tanınan sürenin sonuna gelindiğine işaret ederen Zengin, hastane yapımı konusunda somut adım atan kurumların haklarını korumak adına "kesinlikle son kez olmak üzere" bir uzatma süresi verileceğini açıkladı.

AYM İPTALLERİNE YÖNELİK YENİ DÜZENLEMELER

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) zaman zaman verdiği iptal kararları doğrultusunda da düzenlemeye gittiklerini kaydeden Zengin, "Bunlardan bir tanesi, vakıf yükseköğretim kurumlarında oluşacak olan idari yaptırımlarla ilgili olarak bu önlemleri ölçülülük ve orantılılık ilkesine uygun olarak yeniden şekillendirilmiş olduk, Anayasa Mahkemesinin kararları doğrultusunda" açıklamasını yaptı.

AYM tarafından iptal edilen bir diğer konunun ise disiplin soruşturmalarındaki savunma hakkı olduğunu kaydeden Zengin, öğrenciler için yürütülecek disiplin soruşturmalarının hangi prosedür dahilinde yapılacağı, kararların nasıl tebliğ edileceği ve hangi şartlarda yürütüleceğine dair net ve sarih bir düzenleme ortaya koyduklarını aktardı.

YANDAL UZMANLARINA VE AR-GE PERSONELİNE EK ÖDEME

Sağlık alanındaki akademik personele yönelik iyileştirmelere de değinen Zengin, yandal uzmanlığı bulunan öğretim üyeleri ile araştırma görevlilerinin ek ödeme tavanlarının, Sağlık Bakanlığı'nda görev yapan emsalleriyle aynı seviyeye getirildiğini söyledi. Zengin, ayrıca bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkı sunan uygulama ve araştırma merkezlerindeki öğretim elemanlarına da döner sermayeden ücret ödemesi yapılmasına yönelik bir planlama ve düzenleme getirdiklerini kaydetti.

Türkiye'deki başarılı üniversitelerin dünyada da iyi uygulamaları olduğunu aktaran Zengin, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bünyesinde yurt dışında görevlendirilecek öğretim elemanlarının sürelerine ilişkin belirlemeler yaptıklarını söyledi. Bununla birlikte devlet üniversitelerinin yurt dışında kampüs ve tesis açabilmesinin önünün açıldığını belirten Zengin, bu sayede üniversitelerin hem bulundukleri ülkelerden öğrenci yetiştirebileceğini hem de Türkiye'den üniversite sınavına giren öğrencilerin bu yurt dışı kampüslerinde eğitimlerine devam edebileceğini ifade etti.

KAÇAK YABANCI ÜNİVERSİTELERE VE SAHTE DİPLOMAYA HAPİS CEZASI

Türkiye'de izinsiz ve mevzuata aykırı şekilde faaliyet gösteren yabancı yükseköğretim kurumlarına karşı önlemler alındığını bildiren Zengin, "Bu anlamda Türkiye'de izinsiz ve mevzuata aykırı yükseköğretim faaliyeti yürütülmesini ve sahte diploma ve sertifika düzenlenmesinin önüne geçebilmek için son derece katı bir düzenleme yapıyoruz. Bununla ilgili hapis cezası dahil olmak üzere, bu tarz fiilleri cezalandırıyoruz. Bunun önüne geçecek ve bir anlamda kamuoyunu yanıltacak, gençleri yanıltacak ortamlara, diploma faaliyetlerine izin vermemek için bir düzenleme yapıyoruz" diye konuştu.

TEZ YAZAN OFİSLERE VE ARACILIK EDEN AKADEMİSYENLERE YAPTIRIM

Kamuoyunda sıkça duyulan "tez yazan ofislerin" akademik alanda çok adaletsiz bir rekabet ortamı oluşturduğunu vurgulayan Zengin, akademisyen olduğu halde bu işi ticarete döken bürolara ve buralardan destek alarak akademik unvan sağlayanlara karşı muhakkak bir düzenleme yapılması gerektiğini belirtti. Zengin, "Bu konuyla ilgili olarak da hem adli para cezası kullanılabilecek hem de bunu yapan akademisyenlerle alakalı onların üniversitelerden ilişiğinin kesilmesine kadar gidebilecek olan bir düzenleme yapmış oluyoruz. Tez ve akademik çalışmalara aracılık fiiline yaptırım getirmiş oluyoruz" ifadesini kullandı.

Önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu'nun çalışmayacağını hatırlatan Zengin, Meclis tatile girmeden önce bu kanun teklifini mutlaka yasalaştıracaklarını söyledi.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINI BELLİ BİR SEVİYEYE ÇEKMEK RUTİN BİR DÜZENLEME"

Zengin, açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Ekonomi paketi ile emekli aylıklarına refah payı öngörülüp öngörülmediği sorusu üzerine Zengin, kanunların milletvekillerince ayrı ayrı çalıştığını belirtti. Kanunlar hakkında o konuyu çalışan milletvekillerinin daha doğru bilgi verebileceğini ifade eden Zengin, "Ama daha evvel olduğu gibi en düşük emekli maaşını belli bir seviyeye çekmekle alakalı her zaman yaptığımız rutin bir düzenleme. Daha detaylı bilgiyi, eminim kanunla ilgili paylaşım yaparken grup başkanvekilimiz ya da grup başkanımız daha detaylı sizlerle paylaşır" diye konuştu.

"ÖNCEKİ AFTA 400 BİN ÖĞRENCİDEN YALNIZCA 40 BİNİ MÜRACAAT EDEBİLDİ"

Öğrenci affının kaç kişiyi kapsadığı ve ne kadarlık bir dönüş beklendiği yönündeki soruya yanıt veren Zengin, rakamların her zaman büyük göründüğünü ancak aftan yararlananların oranının yüzde 10 civarında kaldığını dile getirdi.

Zengin, "Daha önce çıkan afta, yaklaşık 400 bin öğrenciyi kapsıyordu ama yaklaşık 40 bin civarında yararlanan oldu, yani müracaat edemedi öyle söyleyeyim. Yani hacim oldukça geniş görünüyor fakat hiçbir zaman yüzde 10'u geçmemiş şu ana kadar başvurular. Biz, genel talep üzerine hiç kimse bu kapsamın dışında kalmasın diye gayret gösterdik" diye konuştu.

"MUHALEFET, TÜRKİYE'NİN YAPTIĞI OLAĞANÜSTÜ İŞLERİ HACMİNDEN BÜYÜK ANLATARAK GÖLGELİYOR"

Muhalefeti,n NATO Zirvesi kapsamında alınan güvenlik önlemleri, gözaltılar, tutuklamalar ve Ankara'nın "açık cezaevi haline getirildiği" yönündeki eleştirilerinin sorulduğu Zengin, şunları kaydetti:

"Türkiye'de muhalefet, Türkiye'nin yaptığı olağanüstü işleri bazı şeyleri hacminden daha büyük anlatarak, konuşarak maalesef gölgeliyor. NATO toplantısı son derece önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız bu toplantılara 14'üncü defa katılan, en uzun süreli katılan bir cumhurbaşkanı. 42 ülkeden parlamento başkanları, ülkelerin yöneticileri, cumhurbaşkanları, devlet başkanları geliyor. 100'e yakın parlamenter geldi, bin civarında katılımcı olacak. Türkiye için son derece önemli ve içinde bulunduğumuz şartlar gereği Türkiye, sınırları itibarıyla özellikle coğrafyamızdaki son derece hareketli yerlere, savaşın olan ve olması muhtemel tehlikelerin en yakın olduğu coğrafyadayız. Bu şartlar altında NATO'ya yeni bir anlam da aslında atfediliyor, yükleniyor. Tüm bunların tartışıldığı, herkesin gözünün Türkiye'de olduğu bir ortamda, Türkiye için çok önemli olan bir toplantıyı böylesine hacminden büyük gölgelemek hakikaten yaralayıcı. Türkiye muhalefeti, Türkiye'de olan hiçbir iyi şeyi ısrarla görmemeye çalışıyor. Ama biz burada, ben kendim de bir hukukçu olarak biz hiçbir hak ihlalini de doğru göremeyiz. Yani bu konuyla ilgili olarak eğer taşkın yapılan bir şey varsa biz parlamenterler bunu da eleştiririz. Ama burada var olan çalışmaları, bu önemli organizasyonu gölgelemek adına hacminden daha büyük, daha tartışmalı bir şekilde konuşmayı da Türkiye'ye büyük bir haksızlık olarak görüyorum."

"ÖSYM'DEN BEKLENTİMİZ, EN AZ MAĞDURİYETLE HAKKANİYETLİ BİR ÇÖZÜM BULUNMASI"

ÖSYM'nin AYT sınavında bir sorunun cevabını değiştirmesi ve bir soruyu iptal etmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Zengin, bunun çok spesifik ve teknik bir konu olduğunu, kendilerinin de konudan dün Genel Kurulda haberdar olduklarını dile getirdi. Kendi aralarında ÖSYM Başkanı ile konuşma kararı aldıklarını aktaran Zengin, "Ama bizim milletvekilleri olarak talebimiz ÖSYM Başkanımızdan da, öğrencilerimizin en az bu anlamda mağdur olacağı ama hakkaniyet neyse, doğru cevap neyse onun ortaya koyulacağı, konacağı bir seçenek düşünülmeli. ya bu konuyla alakalı doğru cevabı ÖSYM'ye sormak lazım diye düşünüyorum. Çünkü biz de gerekli bilgiyi onlardan alacağız. Ama bizim kriterimiz bellidir: Çocuklarımızın, ailelerimizin incinmeyeceği, hakkaniyetli ve elbette bir soru kitapçığında doğru olan neyse onun ortaya konacağı bir uygulama olmalı" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: ANKA