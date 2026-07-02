Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Ali Koç yeniden karşı karşıya

UEFA'nın Fenerbahçe'ye kestiği 7 milyon Euro'luk ceza, kulüp içinde sert tartışmalara yol açtı.

KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Eski başkan Ali Koç'un ekibi ile Başkan Aziz Yıldırım arasında mali maddelerin reddedilmesi konusunda karşılıklı suçlamalar yaşandığı belirtildi. Ali Koç'un ekibi, Eylül 2025 kongresinde reddedilen 11, 12 ve 13. maddeleri işaret ederken, bu maddelerin veto edilmesiyle taşınmaz satışları ve projelerden beklenen gelir akışının durduğunu iddia etti. Buna bağlı olarak mali tabloların bozulduğu ve UEFA'nın %70 finansal yük sınırı aşılarak %84 seviyesine ulaşıldığı dile getirildi. Bu durumun doğrudan limit aşımına ve cezaya yol açtığı savunuldu.

BARIŞ GÖKTÜRK'ÜN YANITI

Fenerbahçe Başkanvekili Barış Göktürk ise sorumluluğu önceki yönetimlere yükledi. Hem Ali Koç döneminin son yaz transfer hamlelerinin hem de Sadettin Saran'ın kış dönemi harcamalarının bu mali cezayı tetiklediğini belirtti.

POLEMİK ENDİŞE YARATTI

Polemiğin yanı sıra sarı-lacivertliler şampiyonluk hedefiyle kadroyu güçlendirmek istese de hem maddi limitler hem de yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle transferlerde ciddi kısıtlamalar var. Taraftarlar yeni takviyeler beklerken, yönetimdeki bu gerilim camiada endişeye neden oldu.