Bursa'da çay ve kahve fiyatlarına yüzde 30 zam

Bursa Kahveciler ve Benzerleri Odası, 2026-2027 döneminde uygulanacak azami fiyat tarifesini açıkladı. Geçen yılki tarifeye göre yaklaşık yüzde 30 zam yapılan yeni düzenlemeyle, bir bardak çay 22,50 TL ile 52,50 TL arasında değişirken, Türk kahvesinin azami fiyatı 200 TL'ye kadar yükseldi.

Bursa Kahveciler ve Benzerleri Odası, kahvehane, çay ocağı, çay bahçesi ve kafeteryalarda uygulanacak 2026-2027 yılı azami fiyat tarifesini duyurdu. 15 Mayıs 2026 tarihinde kabul edilen yeni tarifeyle birlikte, geçen yıl uygulanan tarifeye göre yaklaşık yüzde 30 oranında artış yapıldı. Tarife kapsamında birçok ürünün azami satış fiyatı yeniden belirlendi.

Çay ve kahve fiyatları güncellendi

Yeni tarifeye göre çay ocaklarında bir bardak çayın azami fiyatı 22,50 TL, 3. sınıf kahvehanelerde 26 TL, 2. sınıf kahvehanelerde 32,50 TL, 1. sınıf kahvehanelerde 37,50 TL, çay bahçelerinde 40 TL, kafeteryalarda ise 52,50 TL olarak belirlendi.

Türk kahvesinin azami fiyatı ise çay ocaklarında 60 TL, 2. ve 3. sınıf kahvehanelerde 75 TL, 1. sınıf kahvehanelerde 100 TL, çay bahçelerinde 150 TL, kafeteryalarda ise 200 TL olarak belirlendi.

Tost, gözleme ve kahve çeşitlerine yeni düzenleme

Tarifede tost, gözleme, filtre kahve, sıcak çikolata, soğuk kahve ve çeşitli içecekler için de azami fiyatlar yer aldı. Buna göre tost fiyatı kahvehanelerde 155 TL, çay bahçelerinde 200 TL, kafeteryalarda ise 260 TL olarak belirlendi. Kafeteryalarda karışık gözlemenin azami fiyatı ise 340 TL oldu.

Fiyatlarda yüzde 30 artışm

2025-2026 döneminde uygulanan tarifeye kıyasla yeni fiyat listesinde yaklaşık yüzde 30 oranında artış yapıldı. Oda tarafından yayımlanan tarifede yer alan fiyatların üst limit olduğu vurgulandı. Buna göre işletmeler belirlenen fiyatların üzerinde satış yapamayacak, ancak diledikleri takdirde bu rakamların altında satış gerçekleştirebilecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı