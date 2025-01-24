AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, Şam'da temaslarda bulundu Açıklaması

Ak Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya başkanlığındaki heyet, Suriye'nin başkenti Şam'a ziyarette bulundu.

Sırakaya başkanlığındaki heyette AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Fevzi Şanverdi, Uluslararası Demokratlar Birliği Genel Başkanı Kenan Aslan ve iş insanı Mustafa Aslan yer aldı.

Türk heyeti İdlib, Halep, Hama ve Humus illerinin ardından Şam'a ziyarette bulundu.

Sırakaya ve beraberindeki heyet, sabah saatlerinde Eski Şam'daki Meryemiyye Kilisesi'ni ziyaret etti. Heyet burada Patrik Vekili Piskopos Romanos Hanna ve Patrik Yardımcısı Piskopos Musa ile görüştü.

Daha sonra Hamidiyye Çarşısı'nı gezen heyet, esnafla bir araya geldi ve vatandaşlarla sohbet etti.

Suriyelilerden büyük ilgi gören Türk heyeti daha sonra cuma namazı için Emevi Camisi'ne geçti. Burada Selahaddin Eyyubi Türbesi ve Türk şehitlerinin mezarını ziyaret eden Sırakaya, Emevi Camisi imamı Muti el-Batin ile görüştü.

Cuma namazının ardından Şam'daki en önemli Osmanlı eserlerinden biri olan Süleymaniye Tekkesi'nde incelemelerde bulunan Sırakaya, burada Sultan Vahdettin ve diğer Osmanlı hanedanı mensuplarının kabirlerinin bulunduğu mezarlığı ziyaret etti.

Sırakaya, tekkenin son durumu hakkında bilgi aldı.

Heyet daha sonra, başkentteki tarihi Hicaz Tren Garı'nı da gezdi.

Valilik ziyareti

Sırakaya başkanlığındaki heyet, Şam Valisi Mahir Merva ile de görüştü.

Valilik binasında yapılan görüşmede Merva, ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, konuklarına valilik çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Merva, "Türk halkı ve hükümetinin Suriye devrimine verdiği desteğinden dolayı teşekkür ederiz. Türk halkı ve hükümeti hep Suriye devriminin yanında durdu. Türkiye bu zaferin ortağıdır." dedi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin derin ve köklü olduğunu vurgulayan Merva, "Şam'ı geliştirmek için çalışıyoruz. Çeşitli alanlarda bu hizmeti Ankara ile geliştirmek istiyoruz. AK Parti'nin yerel yönetimlerdeki tecrübesinden faydalanmak istiyoruz." diye konuştu.

Sırakaya da görüşmede zaferinden dolayı Suriye halkını tebrik ederek Türkiye'nin desteğini yineledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini dile getiren Sırakaya, "Suriye'deki gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Bu gelişmeleri daha derinlemesine görüşebilmek için bu ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Sırakaya, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının önemine dikkati çekti.

Görüşme karşılıklı hediye takdimiyle son buldu.

"Bütün renklerinin var olduğu bir anayasal sürecin gerçekleşmesi gerekiyor"

Sırakaya, Suriye ziyaretine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Ziyarette İdlib, Halep, Hama, Humus ve Şam illerindeki tahribatı gözlemlediklerini belirten Sırakaya, bunlara rağmen insanları yeniden inşaat süreçlerine başlamaya yönelik kararlı gördüğünü söyledi.

Sırakaya, Türkiye'nin Suriye halkına 14 yıldır destek verdiğini, ülkenin yeniden inşasında da bu desteğin süreceğini vurguladı.

Suriye'nin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Sırakaya, şunları kaydetti:

"Öncelikle ulusal bir konferansın düzenlenerek bütün kesimlerin temsil edilmiş olduğu, Suriye'nin bütün motiflerinin, bütün renklerinin var olduğu bir anayasal sürecin gerçekleşmesi gerekiyor. Özellikle Ahmed Şara yönetimindeki şu anki yönetimin bu konuyla ilgili olarak müspet düşüncelerini ifade ediyor olmaları, her kesimin temsiliyetini son derece kıymetli ve değerli gördüklerini ve aynı zamanda insanların fikirlerini özgürce ifade edebilecekleri bir ortamın sağlanabiliyor olması noktasındaki kararlılıklarını gözlemleme imkanımız oldu."

Sırakaya, Suriye'de vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirterek, "Ekonomideki zorlukların, özgürlüklerle birlikte, rahatlama noktasına doğru gittiğinin de ilk sinyallerini almış olduk. Hayatın her alanında olmaya çalışan kadının özellikle hayatın her alanında olmasını önemseyen bir anlayışın varlığını gözlemleme imkanımız oldu. Bütün bu gözlemlerimiz, önümüzdeki süre içerisinde Suriye'nin daha aydınlık bir geleceğe doğru adım attığının da göstergesi oldu." diye konuştu.

Sırakaya, "Suriye bizim tarihsel bir birlikteliğimizin olduğu, medeniyet yürüyüşümüzü beraber gerçekleştirmiş olduğumuz bir millet. Dolayısıyla bu kadar birlikteliğimizin olmuş olduğu bir topluluğun daha müreffeh yarınlara doğru adım atması bizler için son derece önemli." ifadelerini kullandı.

"Suriye halkının yanında olacağız"

Suriye halkının yanında olacaklarını dile getiren Sırakaya, şöyle devam etti:

"Geçmiş dönemlerimizde Suriye'ye baktığınız zaman, Suriye'deki yuvalanmış terör örgütlerinin sadece Suriye için değil, sadece Türkiye için değil, bölgesel anlamda da nasıl bir tehdit oluşturduğunu hep beraber gözlemleyebilme imkanımız oldu. Ekonomisiyle, siyasal bütünlüğüyle, coğrafi bütünlüğünü sağlayabilmiş bir Suriye sadece Suriye halkı için değil aynı zamanda Türkiye için de son derece kıymetli ve değerli. Suriye'nin yarınının inşası noktasında da üzerimize düşen sorumluluğu ve görevi yerine getireceğiz. Bu anlamda Suriye'nin her bir şehri bizim için kıymetli ve değerli. İdlib bizim için değerli. Rakka bizim için değerli. Bu anlamda Halep, Humus, Şam bizim için değerli."