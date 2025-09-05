Sırakaya, Mardin'de Süryani ve Ezidi Vatandaşlarla Buluştu

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Mardin'in Midyat ilçesinde Süryani ve Ezidi vatandaşlarla bir araya geldi.

Sırakaya, kentteki temasları kapsamında beraberinde AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcıları Ercan Özboyacı ve İbrahim Halil Korkmaz, İsveç Süryani Cemaati Heyeti Komite Başkanı ve İsveç Milletvekili Yusuf Aydın, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin ile AK Parti Midyat İlçe Başkanlığına geçti, burada AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış ve partililerle görüştü.

Sırakaya ve beraberindekiler daha sonra kırsal Güven Mahallesi'ndeki Bacına Konağı'nda Ezidi vatandaşlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini belirten Sırakaya, AK Parti hükümetlerinin hiçbir ayrım gözetmeksizin herkese eşit hizmet sunduğunu söyledi.

"Hepimiz aynı fikirde, aynı düşüncede olmak zorunda değiliz. Farklılıklarımız zenginliklerimiz. Ayrı düşünüyor olmamızın kültürel zenginliğimiz olduğunu düşünüyoruz. Ama bir konuda ortak düşünce içerisindeyiz o da bayrağımız. Tek bir bayrağımız, tek bir devletimiz var. Beraber yaşadık, beraber yaşamaya devam edeceğiz." diyen Sırakaya, daha sonra bazı Ezidi vatandaşlarla Almanca sohbet etti.

Ezidiler adına konuşan Ömer Akyüz de sunulan hizmetlerden dolayı Sırakaya'ya teşekkür etti.

Sırakaya ve beraberindekiler, daha sonra kırsal Elbeğendi Mahallesi'nde Süryani vatandaşlar ve ilçeye gelen turistlerle görüştü.

Sırakaya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Terörsüz Türkiye" sürecinin önemine işaret ederek, her görüştükleri Ezidi ve Süryani vatandaşın da buna yönelik atılan adımlardan övgüyle söz ettiklerini söyledi.

"Geçmiş dönemlerde bu topraklardan gitmiş olan birçok Ezidi ve Süryani kardeşimizin geri gelerek yatırımlarını buraya yönelttiklerini, evlerini tekrar inşa ettiklerini gözlemliyoruz. Bunun Türkiye'nin son 20 yıllık demokratikleşme ve reform süreciyle ilgili olduğunu düşünüyorum." diyen Sırakaya, vatandaşların geri dönüşlerinin, bu topraklara olan bağlarını devam ettirmelerinin çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Sırakaya, AK Parti olarak insan odaklı siyaseti sürdüreceklerini dile getirerek, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'in de her bir vatandaşa eşit hizmet sunmak yönündeki gayretlerine şahit olduklarını kaydetti.

Buna geçmişte bu toprakları terk ederek gitmek durumunda kalan ve yurt dışında yaşayan insanların da şahit olduğunu bizzat kendilerinden dinlediklerini ifade eden Sırakaya, şöyle dedi:

"Kimi Almanya'dan, kimi İsviçre'den kimileri de İsveç'ten gelmiş. Türkiye'nin farklı bölgelerinden insanların da bu topraklara ziyaretler gerçekleştirdiklerini görüyoruz. Midyat'taki bu birlikteliğin, hoşgörünün dünyadaki zulüm ortamına örnek teşkil ettiğini gözlemliyoruz. Esasında Türkiye bu kardeşliğini, bu birlikteliğini sağlamış. Bundan sonraki süreçte de Türkiye bunu dünyaya öğretmeye devam edecektir."

Sırakaya, kırsal mahallelerde yaşayan Süryani vatandaşları da ziyaret etti.