AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Elazığ'da konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin, "Bu büyük felakette bu millet gerektiği zaman nasıl bir ve beraber olabildiğini, bu ülkede millet ve devlet kaynaşmasının nasıl her daim dimdik ayakta olduğunu, o zor günlerde bütün dünyaya tekrar göstermiş oldu." dedi.

İleri, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen "Asrın Birlikteliği Programları" kapsamında geldiği Elazığ'da AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.

Burada konuşan İleri, programları kapsamında kentte esnaf ziyaretlerinde bulunduklarını ve depremzede aileleri ziyaret ederek onları dinlediklerini belirtti.

Yarın 6 Şubat depremlerinin seneidevriyesi olacağını hatırlatan İleri, bu vesileyle yaşanan büyük felakette hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabırlar dileyerek, şöyle konuştu:

"2023 yılında yaşadığımız iki büyük depremle memleketimizin 11 ili maalesef ciddi sarsıntıya maruz kaldı, ciddi yıkımlar, can kaybı yaşandı. Ama felaketin hemen akabinde gerçekten devlet ve millet kaynaşmasının dünyada görülebilecek belki de en güzel örneklerinden biri de yaşandı. İlk saatlerden itibaren devletimiz bütün kurumlarıyla, üst yönetimiyle, bakanlarıyla saatler içerisinde sahaya intikal etti ve canla başla vatandaşa yardım etmek noktasında işe koyuldu."

İleri, depremin hemen ardından ülkenin her yerinden deprem bölgesine yardımların adeta sel olduğunu, devletin, gönüllüler, STK'lar ve milletle el birliğiyle o büyük felaketin altından başarıyla kalktığını dile getirdi.

Yaşanan büyük felaketin "asrın felaketi" olarak nitelendirildiğini ancak esasında "bin yılın felaketi" diye de nitelendirilebileceğini ifade eden İleri, şunları söyledi:

"Gerçekten çok şiddetli iki depreme maruz kaldı bölge. Bu büyük felakette bu millet gerektiği zaman nasıl bir ve beraber olabildiğini, bu ülkede millet ve devlet kaynaşmasının nasıl her daim dimdik ayakta olduğunu, o zor günlerde bütün dünyaya tekrar göstermiş oldu. Ben bu vesileyle o gün sahada olan, çalışan, mücadele eden, yardım etmek için koşturan, ismini bildiğimiz bilmediğimiz bütün kahramanlarımıza selam olsun diyorum. Çok büyük bir sınav geçirdik. Bu milletin ne kadar büyük bir millet olduğunu, bu devletin ne kadar büyük bir devlet olduğunu hep birlikte bizler tekrar Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyduk.

Tabii o süreçte maalesef moral bozmaya çalışanların, dezenformasyon yapmaya çalışanların, deprem bölgesine adeta deprem turisti gibi gelip fotoğraf verenlerin, depremde yaşanan acıları suistimal ederek kendilerince siyaset devşirmeye çalışanların olduğunu da gördük. Ancak yine şunu ifade etmemiz lazım: Bu millet nasıl o zor günlerde bu büyük sınavı verdiyse bizler biliyoruz ki yine o zor günlerde moral bozmaya çalışanların, o zor günleri suistimal etmeye çalışanların da notunu çok net bir şekilde vermiştir."

"Bu devlet sadece bizler için değil, coğrafyamız ve dünya için bir umuttur"

İleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde millet için durmadan çalışmaya ve mücadele etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Milletin ve devletin sekteye uğramasını bekleyenlere, millete ve devlete tuzak kuranlara her daim beklentilerinin boşa çıkacağını tekrar tekrar göstereceklerini aktaran İleri, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çünkü bizler biliyoruz ki bu millet ve bu devlet sadece bizler için değil, coğrafyamız ve dünya için bir umuttur. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bizler AK Parti teşkilatları olarak bu bilinçle çalışıyoruz. Nitekim bugün de Elazığ'da yoğun program hayata geçirdik. Yaptığımız görüşmelerde tekrar ve tekrar gördük ki inşallah bu milletin geleceğe inancı tam. Bu milletin morali yüksek ve bu millet vizyonu, istikameti ve yürüyüşü olan bir millet.

İnşallah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı sürecinde bir olacağız, beraber olacağız, bize kurulan tuzakları her daim boşa çıkaracağız ve Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber bizler hayata geçireceğiz, büyük ve güçlü Türkiye'yi bizler inşa edeceğiz. Bu büyük sınamalar bu devleti daha da güçlendirmektedir. Bu kadar büyük felaketlerin altından bu kadar ustalıkla kalkan bir devlet mekanizmamız var. Bizler inanıyoruz ki bu devlet bizleri, bu milleti, bu toplumu daha da ileriye her daim götürecektir."

AK Parti Elazığ İl Başkanı Sencer Selmanoğlu da ziyaretlerinden dolayı İleri'ye teşekkür ederek, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü vesilesiyle saha ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirtti.

Selmanoğlu, "Bizler her daim sahada olan, hemşehrilerimizle bir arada olan, bu vesileyle de şehrimizin, milletimizin nabzını tutan teşkilat mensuplarıyız. Bu vesileyle de bugün hem hane ziyaretlerinden, sahada esnaf ziyaretlerinden birçok programda birlikte sahada hemşerilerimizle beraberdik." diye konuştu.

Programa, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve partililer katıldı.