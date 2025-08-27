Demir: CHP Hizmet Değil Hezimet Yapıyor

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, CHP'nin hizmet belediyeciliği yapmadığını ifade ederek, "Biz hizmet belediyeciliği yaparız. Onlar hezimet belediyeciliği yapar. Biz eser belediyeciliği yaparız. Onlar hasar belediyeciliği yapar. Biz yaparız, onlar eline geçirdiğinde bozar." dedi.

Demir, AK Parti Kastamonu İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, siyasette asıl amaçlarının milletin refahı ve mutluluğuna katkıda bulunmak olduğunu söyledi.

AK Parti'nin büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşmak için bizzat millet tarafından kurulduğunu anlatan Demir, "Hiçbir belediye başkanımız hakkında, 'Şu belediye başkanınız çalışmıyor, şu belediye başkanınız yetersiz kalıyor' diye bir şeyle karşılaşmadım. Bundan sonraki hedefimiz ve mottomuz insanla bütünleşen, milletle bütünleşen bir belediyecilik." diye konuştu.

CHP zihniyetinde hizmete niyetin olmadığını ifade eden Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bunların kafalarında, düşüncelerinde bu millet yok. Önce milleti önemseyeceksin. Önce milleti merkeze alacaksın, ondan sonra hizmet edeceksin. CHP düzeninde ve sisteminde millet yok. Sadece kendileri var. Sadece bu millete yukarıdan bakarlar. Buna karşılık, herkesin dünya lideri olarak kabul ettiği Recep Tayyip Erdoğan, 'Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik' diyor. Bizim onlarla aramızdaki fark bu. Biz hizmet belediyeciliği yaparız. Onlar hezimet belediyeciliği yapıyor. Biz eser belediyeciliği yaparız. Onlar hasar belediyeciliği yapar. Biz yaparız, onlar eline geçirdiğinde bozar. Biz metro yaparız. Onlar eline geçirdiklerinde yapılmış metroya hafriyat dökerler."

Milletin her zaman AK Parti'den yana olduğunu dile getiren Demir, "Bırakın cumhuriyet tarihinde, dünya demokrasi tarihinde seçime gideceksiniz ve 23 yıl kesintisiz iktidar olacaksınız. Bunun Recep Tayyip Erdoğan'dan başka örneği yok. Türkiye yüzyılının inşası için 2028'de Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar seçilebilmesi adına olağanüstü gayret göstereceğiz." şeklinde konuştu.

Demir, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnsanlarda AK Parti denince, 'Hakikaten acımızı paylaşıyorlar. Sevincimiz olduğunda yanı başımızda sevincimizi arttırıyorlar. İstediğimiz zaman ulaşabilecek bir belediye başkanımız var. İhtiyacımız olduğunda bir teşkilat mensubu kardeşimize ulaşabiliyoruz ve derdimizi anlatabiliyoruz' düşüncesi hakim olmalı. Biz çalışacağız arkadaşlar. Biz çalışırken insanı önceleyeceğiz. Ülkemizin geleceği ve bekası için çalışıyoruz."

Toplantıya, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Sait Kirazoğlu, İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ile ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.