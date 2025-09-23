AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin "Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve kararlı iradesiyle Türkiye gerçekten tarihi bir döneme şahitlik ediyor. Terörsüz Türkiye sürecini tamamladığımızda eskisinden çok daha güçlü olarak bütün bu coğrafyada geleceğe çok daha güçlü bir şekilde bakacağımız günler yakındır inşallah." dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca Sütlüce'deki parti binasında "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla düzenlenen programda, şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Burada konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, her bir şehidin bu toprakların tapu senedi, her bir gazinin ise milletin onur nişanesi olduğunu dile getirerek, "Bugün bu topraklarda nefes alabiliyorsak, hiç şüphesiz bu vatan için canını vermiş şehitlerimiz ve canını vermeyi göze almış gazilerimizin sayesindedir. Sizlere gerçekten büyük bir saygıyla hizmet ediyoruz ve size hizmet etmekten de her zaman büyük bir şeref duyuyoruz. Sizler bizim gerçekten başımızın tacı, gözümüzün de nurusunuz." ifadelerini kullandı.

"Terör örgütünün feshedilme sürecini hep birlikte yaşıyoruz"

Türk milletinin, şehitlerinin emanetine sahip çıkmayı ve gazilerin yanında durmayı büyük bir şeref kabul ettiğini aktaran Kaya, bugüne kadar eğitimden sağlığa, istihdamdan sosyal desteklere kadar şehit yakınları ve gaziler için birçok adım attıklarını kaydederek, "Ama şunu biliyoruz ki ne yaparsak yapalım gerçekten sizin yaptığınız fedakarlığın yanında sözü dahi edilemeyecek kadar olacaktır. Allah hepinizden ebeden razı olsun diyorum." dedi.

Kaya, AK Parti olarak şehitlerin kahramanlıklarını, gazilerin fedakarlıklarını asla unutturmayacaklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Sizden aldığımız güçle terör belasından bu ülkeyi kurtarmak için büyük bir mücadeleyi başlattık. 50 yıldır bu ülkenin annelerinin gözlerinden yaş akıtan, bu ülkenin evlatlarını babasız bırakan terörün kökünü Allah'ın izniyle bu topraklardan kazıdık ve terör örgütünün de feshedilme sürecini hep birlikte yaşıyoruz. Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve kararlı iradesiyle Türkiye gerçekten tarihi bir döneme şahitlik ediyor. Terörsüz Türkiye sürecini tamamladığımızda eskisinden çok daha güçlü olarak bütün bu coğrafyada geleceğe çok daha güçlü bir şekilde bakacağımız günler yakındır inşallah."

"Bölgesel tehditlerin de sona ermesi adına büyük bir mücadeleyi yürütüyoruz"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, şehitlik ve gazilik makamlarının Allah'ın bir lütfu olduğunu ifade ederek, "Kıymetli gazilerimiz, bu vatan sizlerin ve şehitlerimizin uğruna kanlarını döktüğü vatandır. Al bayrağımız şehit ve gazilerimizin kanıyla rengini almıştır. Biz bu topraklara geldiğimiz günden beri her daim içimizdeki ve dışımızdaki düşmanlarla mücadele ederek geldik. Hamdolsun bugün ülke topraklarımızın içerisinde, ülkemizin topraklarının tamamında artık özgür ve hür bir şekilde vatandaşlarımız yaşamaktadır." diye konuştu.

Özdemir, Terörsüz Türkiye süreciyle yarım asırdır devam eden terör belasının son bulacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ülkemiz içerisindeki tehdidin sona ermesiyle birlikte bölgesel tehditlerin de sona ermesi adına büyük bir mücadeleyi yürütüyoruz. Ülkemiz sınırlarındaki terör koridorlarının yarılması, terör odaklarının bastırılmasıyla bölgemizde de büyük bir mücadelenin, terörsüz bir bölgenin nihayete ermesi adına büyük bir sürecin yürütüldüğünü görüyoruz. Terörsüz Türkiye başlığı altında inşallah terörün bir daha ülkemizde ve bölgemizde anılmayacağı, en ufak bir tehdide evlatlarımızın, yavrularımızın maruz kalmayacağı, aydınlık bir geleceğe ulaşacağımız önemli bir süreci hassasiyetle yürütme gayreti içerisindeyiz."

AK Parti İstanbul Sosyal Politikalar Başkanı Yusuf Aslan'ın da konuşma yaptığı programa, İstanbul'un 39 ilçesinden şehit yakınları ve gaziler katıldı.