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Şile'de Tır Kazası: 2 Tır Çarpıştı

Şile'de Tır Kazası: 2 Tır Çarpıştı
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Şile Ömerli Yolu üzerinde 2 tırın çarpıştığı kazada büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şile Ömerli Yolu üzerinde 2 tırın çarpıştığı kazada büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Şile Karakiraz mevkii Döküm Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halinde bulunan iki tır, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki tır da yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve kolluk ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle Şile Yolu üzerinde aksamalar yaşanırken, ekiplerce güvenlik önlemleri alınarak yol kısa süreli olarak trafiğe kapatıldı. Kazada her iki tır da adeta hurdaya dönerken, ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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