AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Hakkari'de Merkez İlçe Kongresi'nde konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Ne zaman bu coğrafyada birlik, beraberlik olsa, ne zaman istikrar olsa, ne zaman kardeşlik derinleşse birileri bu kardeşliği baltalamak için ellerinden ne geliyorsa yapıyor, yapmaya da devam ediyor." dedi.

Hakkari'de Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda yapılan AK Parti Merkez İlçe 8. Olağan Kongresi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kongreye katılan Kandemir, burada yaptığı konuşmada, Hakkari'nin çok önemli bir şehir olduğunu söyledi.

Bu coğrafyanın, Hakkari'nin yıllardır yüreğinde acılar biriktirdiğini belirten Kandemir, "İpek Yolu'nun kalbinde yaşıyorsanız, Baharat Yolu yanınızdan geçiyorsa eğer emperyalisteler sizi kıskanırlar, gelirler tuzaklar kurarlar, huzurunuzu bozmak için başınıza yapay sorunlar örerler ve maalesef gün gelir bunun bedelini ödersiniz." ifadelerini kullandı.

Ülke olarak sıkıntılar çekmiş, sorunlarıyla boğuşmuş, yüreğine ateş düşmüş, yeri geldiğinde şehitler vermiş bir memleketin evlatları olduklarını dile getiren Kandemir, çok kısa süre önce bir terör saldırıyla karşılaştıklarını anımsattı.

"AK Parti kadrosu bu tuzakları boşa çıkartacak"

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne yönelik terör saldırısında şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Kandemir, şöyle devam etti:

"Biz ne yapılmaya çalışıldığını görüyoruz. Ne zaman bu coğrafyada birlik, beraberlik olsa, ne zaman istikrar olsa, ne zaman kardeşlik derinleşse birileri bu kardeşliği baltalamak için ellerinden ne geliyorsa yaptılar, yapmaya da devam ediyorlar. Gazze'nin huzurunu bozanlar, İsrail'in soykırımına çanak tutan, ses çıkarmayan, teşvik edenler istiyorlar ki aynı ateş bu coğrafyayı da yaksın. Onun için 100 sene evvel bu bölgenin istikrarını bozan emperyalist güçler, bugün aynı hayali görüyorlar. Ama bir şeyi bilmiyorlar. Yüz yıllarca Türk-Kürt kardeşçe yaşamış bir memlekette bu tuzakları boşa çıkartırız biz. AK Parti kadrosu bu tuzakları boşa çıkartacak."

Türkiye'yi var eden en önemli unsurun bu coğrafyanın çocuklarının kardeşliği olduğunu vurgulayan Kandemir, ülkede kardeşliğin derinleşmesi, birlik ve beraberliğin perçinleşmesi nedeniyle birilerinin kabus gördüğünü ifade etti.

Gazze'de çocukların üzerine bomba yağdıranların "Acaba bu kan, ateş ve soykırımı bu coğrafyaya taşıyabilir miyiz?" diye hayaller kurduğunu bildiren Kandemir, "Başaramayacaklar. AK Parti işte bunun teminatı. Hem bölgede hem de coğrafyada birliğin, kardeşliğin, özgürlüğün, hukukun, vicdanın, insanlığın, adalet arayışının teminatı. Onun için Tayyip Erdoğan ayağa kalktığında, o konuştuğunda birilerinin yüreklerine korku salmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Kandemir, teşkilat mensuplarının mücadelesiyle AK Parti'nin kentte hem genel hem de yerel seçimlerde daha iyi sonuçlar alacağına inandıklarını sözlerine ekledi.

AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya da teşkilatta emeği geçenlere teşekkür ederek, "AK Partimizin kongreleri, muhalefet partilerinde gördüğümüz gibi kargaşanın olduğu kongreler değil tam tersine yek vücut, beraber ve şenlik havası içinde, yeniden güçlendiğimiz, taze kan ile yeniden yola devam ettiğimiz, kardeşlik hukukunu, sevgiyi ve saygıyı esas aldığımız günlerdir. Bu kadrolar yapılan son seçimlerde oyunu en fazla artıran 6. il olmuştur. Bu başarı hikayesini devam ettirmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.

Teşkilat Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, AK Parti MKYK Üyesi Mehmet Şükrü Erdinç ile AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Metin Bulut'un da birer konuşma yaptığı kongrede, Cumhur Demir yeniden AK Parti Merkez İlçe Başkanlığına seçildi.