Ak Parti'den Çankırı Belediye Başkanlığına aday gösterilen Hüseyin Filiz için karşılama programı yapıldı.

Atatürk Bulvarı üzerindeki parti binası önünde gerçekleştirilen programda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, bugünün üç ayların başlangıcı Regaip Kandili olduğunu hatırlattı.

Yerel yönetim seçimleri için çalışmalara başladıklarını belirten Akbaşoğlu, "Belediye Başkan adayımız Hüseyin Filiz Bey ile teşkilatımızla ve siz aziz hemşehrilerimizle beraber bugün bismillah diyor inşallah kolları sıvayarak 31 Mart yerel yönetim seçimlerine hep beraber, ' Durmak yok yola devam' diyerek besmeleyi çekiyoruz." dedi.

Hollanda'nın Lahey kentinde İsrail'in yargılandığı davaya değinen Akbaşoğlu, "Bugün Lahey'de uluslararası ceza mahkemesinde Gazze'de, Filistin'deki kardeşlerimize soykırım yapan katil İsrail'in başbakanıyla ilgili, katil Netanyahu'yla ilgili bir dava görülüyor. İnşallah insanlığın vicdanına mahkum olan katil İsrail'e, onların yöneticilerine buradan hep beraber hatırlatmak isterim ki mutlaka her Firavun'un bir Musa'sı vardır ve mutlaka olacaktır." diye konuştu.

AK Parti olarak hizmet ve eser üretmeye devam edeceklerini belirten Akbaşoğlu, şunları dile getirdi:

"Nasıl ki ulusal anlamda 81 vilayet 85 milyon insanımıza büyük hizmet ve eserler kazandırdıysak, Türkiye'yi çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne çıkardıysak, hep beraber yapacağımız daha büyük işlere ikinci yirmi yıllık AK Parti dönemine inşallah durmadan yorulmadan devam ederek bu milleti Allah'ın izniyle tıpkı Selçuklu'da, Osmanlı'da olduğu gibi dünya beşten büyüktür ve daha adil ve merhametli dünya mümkündür şiarıyla, mottosuyla yeni dünya düzenini hep beraber Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde insanlığa tıpkı ecdadımız gibi yeniden hediye edeceğiz inşallah. 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta Türk milletinin verdiği karar tam da budur. Genel seçimlerde herkes kararını verdi. Hep beraber Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2028 yılına kadar AK Parti iktidarına yetkiyi verdi. Şimdi Allah'ın izniyle bu görev içerisinde 81 vilayete çok büyük hizmet ve eserleri kazandıracağız. Bununla beraber Anadolu'nun kilit taşı olan Çankırı'mıza da değerli Belediye Başkan adayımız Hüseyin Filiz Bey ile hep beraber inşallah çok daha büyük hizmetler ve eserleri hep beraber kazandıracağız."

AK Parti Çankırı Belediye Başkan adayı Hüseyin Filiz de girmedik gönül bırakmayacağını, herkesi kucaklayacağını, kimseyi ötekileştirmeyeceğini söyledi.

Çankırı'ya 10 fabrika getirdiklerini, 30-40 bin aileyi ekmek sahibi yaptıklarını belirten Filiz, "Eksiklerimizi tamamlayacağız. Projelerimizi daha sonra açıklayacağız. Bu memlekette nüfusumuzu 200 binden alıp 300 bine çıkarmak istiyor muyuz? Bu memlekette ev fiyatlarını, kiraları düşürmek istiyor muyuz? Beş yıllık dinlenmenin ardından o kadar çok talep geldi ki Çankırı ve ilçelerden. Sizden vazgeçemedim. Öyleyse değerli vatandaşlarım, ben sizin bana kırılmanızı göze alamadım ben kendimi size emanet ediyorum. Sizi de Allah'a emanet ediyorum." ifadelerini kullandı.