Ailece Kodluyoruz: Çocuklara Oyunla Kodlama Öğretimi

BSH Ev Aletleri Türkiye'nin aileleri dijital dünya hakkında bilinçlendirmek amacıyla hazırladığı 'Ailece Kodluyoruz' video serisinin yeni videolarında çocukların oyun dünyasına giriş yapılıyor. Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yavuz Samur uygulama hakkında, "Çocukların kullandığı oyun dilini ailelerin de konuşabilmesi, oyunla ilgili sohbet edebilmeleri önemli. Yasaklamak yerine hangisinin daha yararlı olacağını öğrenmek hatta beraber oynamak da değerli olacaktır" dedi.

BSH Ev Aletleri Türkiye, 2017 yılından bu yana yürüttüğü, binlerce öğrenci ve öğretmene ulaştığını ve 'Geleceği Kodlayanlar' programı kapsamında ebeveynler için de içerikler sunduğunu duyurdu. 'Ailece Kodluyoruz' başlığıyla hayata geçen serinin yeni bölümlerinde gazeteci, aile ve çocuk yazarı Ömür Kurt, çocukların oyun oynama alışkanlıkları üzerine uzmanlarla sohbetler gerçekleştiriyor. Konu hakkında Prof. Dr. Belma Tuğrul, ebeveynlerin çocukların oyun dilini öğrenip aynı dili konuşabilmelerinin değerli olduğunu söylerken; Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yavuz Samur, çocukların oyun oynamanın ötesine geçerek kendi oyunlarını tasarlamaya yönlendirilmesinin önemli olduğuna değindi.

TUĞRUL: EBEVEYNLERİN OYUNLA İLGİLİ SOHBET EDEBİLMESİ ÖNEMLİ

Oyunun doğuştan gelen bir kapasite ve dil olduğunu belirten Prof. Dr. Belma Tuğrul, aynı zamanda oyunu çocukların problemlerle baş etme yolu olduğunu söyledi. Dijital ve fiziksel oyunların denge içinde olması gerektiğini ifade eden Tuğrul, "Çocukların kullandığı oyun dilini ailelerin de konuşabilmesi, oyunla ilgili sohbet edebilmeleri önemli. Yasaklamak yerine hangisinin daha yararlı olacağını öğrenmek hatta beraber oynamak da değerli olacaktır" diye konuştu.

Günümüzün dikkat çeken konularından biri olan kodlamaya da değinen Tuğrul kodlamayı sadece matematiksel bir süreç olarak değil sosyal ve duygusal dünyayı da anlamlandıran önemli bir düşünme biçimi olarak tanımladı.

SAMUR: ÇOCUKLAR, TÜKETİMDEN ÜRETİM AŞAMASINA GEÇMELERİ İÇİN TEŞVİK EDİLMELİ

Online ve dijital oyunlara olan ilginin arttığına değinen Doç. Dr. Yavuz Samur, günümüzde başta küçük yaşlardaki çocuklar olmak üzere ilginin dijital oyunlara kaydığını söyledi. Dijital oyunların çocukların yaşlarına uygun olması gerektiğini vurgulayan Samur, "Yaşının çok üzerindeki oyunu oynayan çocuk, kendi yaş grubuna hitap eden oyunlara dönmek istemiyor. Bu da önemli sorunlara yol açabiliyor. Ne oynadığı, yaşına uygun olup olmadığı ve oyun çocuğa bir şey üretmeye itiyor mu bunlar önemli. Ekran karşısında geçirdiği vaktin kalitesi burada belli oluyor. Çocukların dijital oyunlara ilgili olması her zaman kötü bir şey olmayabilir ancak burada oyunun içeriği, neyin pratiğini yaptığı da çok kritik bir konu" ifadelerini kullandı.

Çocukların oyunu oynamaktan öteye geçmesinin de değerli olduğunu belirten Samur, üretime yönlendirmek gerektiğinin altını çizdi:

"Çocuklar belli bir aşamadan sonra kendi oyunlarını tasarlamaya, 'ben bu oyunu nasıl kurgulardım' diye düşünmeye başladıysa, oyunla ilgili çizim yapıyorsa, dijital bir oyun ya da uygulamada kendi oyununu tasarlıyorsa bu çok önemli bir mesajdır ve artık tüketimden üretim aşamasına geçmiştir. Bu noktada ebeveynlerin doğru yönlendirmesi çok önemli."