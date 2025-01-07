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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Ocak'ta vatandaşın hayatına dokunacak müjdeler verecek

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13 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşın hayatına dokunacak müjdeler açıklayacağını ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Vereceğimiz müjdelerin ve yıl boyunca yapacağımız etkinliklerin ülkemiz ve milletimiz için şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Aile Yılı'nın ilk kez 1994'te Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası ölçekte ilan edildiğini ve 15 Mayıs'ın da Uluslararası Aile Günü olarak 30 yıldır kutlandığını anımsatan Göktaş, bu kapsamda yapılan çalışmaları anlattı.

Göreve geldiği günden bu yana yaptıkları çalışmalarla "aile" konusuna gösterdikleri önemin altını çizen Göktaş, 8'inci Aile Şurası'nı gerçekleştirdiklerini ve şura çıktılarını kullanarak 'Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nı yürürlüğe koyduklarını aktardı. Göktaş, 2024-2028 yıllarını kapsayan bu eylem planının Cumhuriyet tarihinde ilk olma özelliğini taşıdığına dikkati çekerek, "Cumhurbaşkanı'mızın BM kürsüsünde 'Aileye sahip çıkmak, insana ve insanlığın istikbaline sahip çıkmaktır' ifadeleriyle, ailenin korunmasının önemine işaret eden ilk lider olmasını takiben, biz de böyle bir ilki gerçekleştirdik. Bu yıl yine Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Kabine sonrası açıkladığı gibi ailenin korunması ve güçlendirilmesi için bir ilki daha gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Ocak'ta vatandaşın hayatına dokunacak müjdeler verecekAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

"AİLE BAĞLADI VE DAYANIŞMASI GÜÇLÜ BİR MİLLETİZ"

Bakan Göktaş, Türk milletinin "aile" konusuna özel bir hassasiyeti olduğunun altını çizerek, "Aile bağları ve dayanışması güçlü bir milletiz. Fakat özellikle son dönemlerde küresel bazı dinamiklerin de etkisiyle sosyal bazı değişimler yaşadığımız, bu değişimlerden ailemizin de etkilendiği bir gerçek. Ailemizin birliğini, bütünlüğünü, refahını etkileyen ve toplumumuzun geleceğini doğrudan ilgilendiren bu gelişmelere karşı devlet olarak gereğini yapmamız gerektiğine şüphe yok. Dolayısıyla aile kurumunun bütünlüğünü ve işlevselliğini güçlendirmek, aile bireylerinin huzur, mutluluk ve refahını sağlamak geleceğimiz açısından kritik önem arz ediyor" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Ocak'ta vatandaşın hayatına dokunacak müjdeler verecek

SAĞLIKLI AİLELERİN KURULMASI TEŞVİK EDİLECEK

Türkiye'de evlenme oranları ve doğurganlık hızı azalırken, boşanma, ilk evlenme yaşı, ilk anne olma yaşı, tek ebeveynli aile sayısı, yalnız yaşayan birey sayısı ve yaşlı nüfus oranının arttığına dikkati çeken Göktaş, "Evlenme oranları azalırken hiç evlenmeyenlerin sayısı da belirgin ölçüde artıyor. Nüfus ile ilgili bu kritik tablo, diğer başka hususların yanında, ailemizi güçlendirmemizin de önemini ortaya koyuyor. Ailemizi güçlendirmek, içinde sağlıklı nesillerin yetişeceği, sağlıklı aileler kurulmasını teşvik etmek Bakanlık olarak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Tüm bunlardan hareketle aile konusundaki her türlü çalışmamızı zirveye taşıyacağımız bir süreç olarak 2025'i Cumhurbaşkanı'mızın yüksek takdirleriyle 'Aile Yılı' olarak ilan ediyoruz" dedi.

ERDOĞAN, 13 OCAK'TA MÜJDELER AÇIKLAYACAK

Sözlerinin devamında "Aile Yılı'nda vatandaşlarımızın hayatına doğrudan dokunacak müjdelerimiz olacak" diyen Bakan Göktaş, şöyle devam etti: "Ailenin, aile olmanın, bir aile içinde güvenle yaşamanın mutluluğunu hissedecekleri bir yıl olması için devletimizin tüm kurumlarıyla vatandaşlarımızın yanında olacağız. 13 Ocak'ta Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından detaylarının açıklanacağı Aile Yılı'nda vereceğimiz müjdelerin ve yıl boyunca yapacağımız etkinliklerin ülkemiz ve milletimiz için şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Toplumumuzun tüm kesimlerini bu anlamlı yılın mutluluğunu aileleriyle birlikte paylaşmaya davet ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Ocak'ta vatandaşın hayatına dokunacak müjdeler verecek
Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel
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Yorumlar (66)

Haber Yorumlarıhasan kaçan:

yeni vergiler bulmuşlardır.

Yorum Beğen171
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıHüseyin Civelek:

Aptallaşmış bir millete müjde vermek yalnızca bu jadar güzel olur.

Yorum Beğen144
Yorum Beğenme8
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Haber Yorumlarıarda küçükerdamar:

Allah aşkına yeter verme müjde falan

Yorum Beğen121
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBarış Yeşildağ:

Suriyenin yeniden inşaası için butceden ödenek ayırdığınımi mujdeleyecek

Yorum Beğen118
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımurat:

Aha kesin şimdi elnas madeni buldular zamlara hazır olun millet

Yorum Beğen106
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Benim faydama bile olsa müjde falan istemiyorum

Yorum Beğen103
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMilliyetci Türk:

Her gün zam müjdesi alıyoruz bundan büyük müjde mi olur

Yorum Beğen98
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Turk:

Pazarda halk curuk sebze toplarken adam.hala mujde vericem diyor.ins son mujden olur.

Yorum Beğen88
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMstf Byzt:

Emekli yılı ilan ettiniz emekli açlıktan kırılıyor şifa aile mi geldi…

Yorum Beğen87
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÜnsal Erol:

hapı yuttuk desene gerçi yutacak hapı da alamıyoruz

Yorum Beğen77
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
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