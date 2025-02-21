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Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği'inde düzenleme

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Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği'nde yapılan yeni düzenlemeye göre, farklı bir ile taşınan kişiler bir ay içinde aile hekimlerini değiştirmezse, otomatik olarak ikamet adresine en yakın aile hekimine atanacak.

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde değişiklikler yapıldı. Yeni düzenlemeye göre, farklı bir ile taşınan kişiler bir ay içinde aile hekimlerini değiştirmezse, sistem tarafından ikamet adresine en yakın aile hekimine otomatik olarak atanacak.

Sağlık Bakanlığı, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde değişiklikler yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, ikamet değişikliği yapan vatandaşlar, bir ay içinde aile hekimlerini değiştirmezse, ikamet adreslerine en yakın uygun aile hekimine otomatik olarak kaydedilecek.

AİLE HEKİMLERİ OTOMATİK DEĞİŞECEK

Daha önce kişilerin kendi talepleriyle aile hekimi değişikliği yapmaları esas alınırken, yeni yönetmelik değişikliğiyle Sağlık Bakanlığı veya il sağlık müdürlükleri, vatandaşların aile hekimlerini adres yakınlığına göre otomatik olarak değiştirebilecek. Ancak vatandaşlar, bir ay sonunda tekrar aile hekimi değişikliği yapabilecek.

Bakanlık, aile hekimlerine kayıtlı kişi sayılarını da düzenledi. Buna göre, entegre sağlık hizmeti sunulan aile hekimliği birimlerinde en az 1650 kişi, cezaevi aile hekimliği birimlerinde en az bin kişi, diğer birimlerde ise en az 2 bin 700 kişi kayıtlı olacak şekilde planlama yapılacak. Ayrıca, ortalama nüfus dengesi göz önünde bulundurularak, bir aile hekiminin kayıtlı kişi sayısı belirlenen üst sınırları aşamayacak.

NÖBET SİSTEMİ DEĞİŞECEK

Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının nöbet sisteminde de değişiklikler yapıldı. Yeni düzenlemeye göre, haftalık toplam nöbet süresi 30 saati geçemeyecek. Hafta içi nöbetler 8 saat, hafta sonu ise 16 saatten fazla olamayacak.

Aile hekimlerine nöbet ücreti ödenecek ancak nöbet izni verilmeyecek. Acil sağlık hizmetleri, hekim sayısına göre icap veya aktif nöbet şeklinde düzenlenecek. Entegre sağlık hizmeti veren aile hekimleri bu nöbetlerden muaf tutulacak.

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİYLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEMELER

Aile sağlığı merkezlerinin taşınması ve yenilenmesiyle ilgili de yeni kurallar getirildi. Aile sağlığı merkezleri, öncelikle mevcut sağlık merkezleri içinde açılacak. Kentsel dönüşüm, yıkım kararı veya imar düzenlemeleri nedeniyle taşınması gereken merkezler, öncelikle kamuya ait binalara yönlendirilecek. Yeni yapılan aile sağlığı merkezleri için Bakanlık tarafından belirlenen kurumsal kimlik standartları uygulanacak.

Yönetmelik değişikliğiyle ayrıca aile hekimleri ölüm belgesi düzenleme ve adli ölü muayenesi gibi hizmetlere dahil edildi. Ancak, entegre aile hekimliği birimlerinde çalışan hekimler bu nöbetlere katılmayacak.

SÖZLEŞMELİ AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANLARI İÇİN YENİ KURALLAR

Aile sağlığı çalışanlarının sözleşmeli olarak çalışmasıyla ilgili de düzenlemeler yapıldı. Buna göre; ebe, hemşire, acil tıp teknisyeni ve sağlık memurları, talep etmeleri ve Bakanlık onay vermesi halinde aile sağlığı çalışanı olarak sözleşme imzalayabilecek. Kadrolu kamu personeli olmayan sağlık çalışanları, valiliklerin ihtiyaç bildirmesi ve Bakanlığın onaylamasıyla sözleşmeli olarak atanabilecek. Aile hekimi, bir ay içinde aile sağlığı çalışanı ile anlaşamazsa, çalışan doğrudan il sağlık müdürlüğüne başvurabilecek.

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği'inde düzenleme
Kaynak: ANKA / Güncel
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