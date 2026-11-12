Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Aile Bakanlığı, Turkcell ve KADEM Ankara'da kadınlara yapay zeka eğitimi düzenledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Turkcell ve KADEM işbirliğinde Mamak Müftülüğü'nde düzenlenen eğitimde kadınlara dijital güvenlik ve güvenli alışveriş gibi konular anlatıldı. Ankara'nın 7 pilot ilden biri olduğu projede kadınların teknolojiyi bilinçli kullanması hedefleniyor.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Turkcell ile Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) işbirliğinde "Kadınlar İçin Yapay Zeka ve Dijital Güçlenme Eğitimleri" düzenlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mamak Müftülüğü'nde gerçekleşen programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevin Öz, kadınların dijital alanda güçlenmesinin yalnızca bireysel gelişimlerine değil, aileler ve toplumun geleceğine de önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Bugün gerçekleştirilen eğitimde dijital ebeveynlik, akıllı ev yönetimi, dijital güvenlik, ev ekonomisi ve güvenli alışveriş gibi günlük hayatımızda doğrudan karşılığı bulunan konuları ele aldıklarını ifade eden Öz, "Amacımız, kadınlarımızın teknolojiyi bilinçli, güvenli ve etkin kullanmalarını sağlamak, dijital dünyanın sunduğu imkanlardan daha fazla yararlanmalarına katkıda bulunmaktır." açıklamasını yaptı.

Öz, Bakanlığın katkısıyla hayata geçirilen projenin 7 pilot ilden biri olan Ankara'da da uygulandığını anımsatarak, "Bu anlamlı çalışmanın hayata geçirilmesinde iş birliği ve katkı sunan KADEM ve Turkcell'e teşekkür ediyorum. Kurumlar arası dayanışmanın ve ortak çalışmaların toplumsal faydaya dönüşmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

KADEM Ankara Yürütme Kurulu Üyesi Derya Öztekin de Türkiye genelindeki temsilcilikler ve gönüllü eğitimciler aracılığıyla eğitim faaliyetlerini 81 ilin dört bir yanına ulaştırdıklarını belirtti.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Turkcell işbirliğiyle hazırladıkları eğitim programının kadınların güçlenmesine yönelik çalışmalarımızın önemli bir parçasını oluşturduğunun altını çizen Öztekin, "Günümüzde hızla gelişen yapay zeka ve dijital teknolojilerinin sunduğu imkanlardan kadınlarımızın da etkin biçimde yararlanmasını önemsiyoruz. Bu doğrultuda kadınlarımızın dijital dünyaya ilişkin bilgi ve farkındalıklarını artırmayı, edindiğimiz kazanımları ev ve aile hayatlarında kullanabilmelerini desteklemeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Programa, Turkcell Eğitim Direktörü Rümeysa Kaymakçı da katıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 47 sitede yayınlandı.
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor! İşte muhtemel 11

Alarmları kurun! Belçika'yı yıkacak 11'i belirledi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

NASA astronot arıyor! Yıllık maaşı 8 milyon 262 bin TL

Astronot aranıyor! Maaşı servet değerinde
Orta Doğu'da savaş alarmı! İsrail ordusuna yeni bir saldırı için talimat verildi27

Korkulan oldu! Orduya emri verdiler
6 kadına uyku ilacı verip tecavüz etti! Bilgisayarından çıkan görüntüler korkunç

6 kadına uyku ilacı verip tecavüz etti! Skandalın görüntüsü de çıktı
Avustralya'da 6 gündür kayıp olan genç ormanda sağ bulundu! O anlar kamerada

Helikopterden fark ettiler, hikayesi inanılmaz
İtalya alarmda! Binlerce okul tahliye edildi, Meloni meydan okudu

Binlerce okul tahliye edildi, tehdidi duyan Meloni meydan okudu
Güllü davasında Sultan Nur Ulu'dan çarpıcı iddia: Bana intihar mektubu yazdırdı

Güllü davasında şoke eden iddia: Bana intihar mektubu yazdırdı
Yeraltı dizisinde gözden kaçan hata! Seyirci bu detayı affetmedi

Yeraltı dizisinde gözden kaçan hata! Seyirci bu detayı affetmedi