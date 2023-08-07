Üye Girişi
Haberler

Ahmet Ercan, olası İstanbul depreminde etkilenecek bölgeleri tek tek saydı

Güncel Haberler

Yalova açıklarında meydana gelen depremle ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Kuzey Marmara'da beklenen büyük deprem için bir uyarı değildir" dedi. Ercan, bunun 1999 deprem kırığı üzerinde önemsiz bir gerginlik boşalması olduğunu söyleyip, "Kuzey Marmara'da olacak bir deprem: İstanbul, Yalova, Kocaeli, Çınarcık, Gemlik, Mudanya, Bandırma, Erdek, Biga, Lapseki, Tekirdağ, Şarköy, Gelibolu, Trakya'nın Marmara kıyıları etki alanı içinde kalacaktır" ifadelerini kullandı.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan dün Yalova yakınlarında meydana gelen korku ve paniğe yol açan deprem hakkında paylaşımda bulundu.

Depremi 'önemsiz bir gerginlik boşalması' olarak tanımlayan Ercan, "Kuzey Marmara'da beklenen büyük deprem için bir uyarı değildir. Marmara M7'den büyük deprem üretebilecek düzeyde gergin değildir" yorumunu yaptı.

Olası Marmara depreminde etkilenecek illeri de işaret eden Ercan, şu paylaşımı yaptı; "6 Ağustos 2023, 18.29'da Yalova yakınında denizde olan M3,6'lık depremcik, 1999 deprem kırığı üzerinde önemsiz bir gerginlik boşalmasıdır. Kuzey Marmara'da beklenen büyük deprem için bir uyarı değildir. Marmara M7'den büyük deprem üretebilecek düzeyde gergin değildir.

Kuzey Marmara'da olacak bir deprem: İstanbul, Yalova, Kocaeli, Çınarcık, Gemlik, Mudanya, Bandırma, Erdek, Biga, Lapseki, Tekirdağ, Şarköy, Gelibolu, Trakya'nın Marmara kıyıları etki alanı içinde kalacaktır. İstanbul için sürekli deprem korkusu üretmek, toplumu çaresiz diken üstünde, çok tedirgin, çaresiz tutuyor."

Ahmet Ercan, olası İstanbul depreminde etkilenecek bölgeleri tek tek saydı

Ahmet Ercan, olası İstanbul depreminde etkilenecek bölgeleri tek tek saydı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Ahmet Ercan İstanbul Deprem Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title