Ahmet Ercan, olası İstanbul depreminde etkilenecek bölgeleri tek tek saydı
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Yalova açıklarında meydana gelen depremle ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Kuzey Marmara'da beklenen büyük deprem için bir uyarı değildir" dedi. Ercan, bunun 1999 deprem kırığı üzerinde önemsiz bir gerginlik boşalması olduğunu söyleyip, "Kuzey Marmara'da olacak bir deprem: İstanbul, Yalova, Kocaeli, Çınarcık, Gemlik, Mudanya, Bandırma, Erdek, Biga, Lapseki, Tekirdağ, Şarköy, Gelibolu, Trakya'nın Marmara kıyıları etki alanı içinde kalacaktır" ifadelerini kullandı.
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan dün Yalova yakınlarında meydana gelen korku ve paniğe yol açan deprem hakkında paylaşımda bulundu.
Depremi 'önemsiz bir gerginlik boşalması' olarak tanımlayan Ercan, "Kuzey Marmara'da beklenen büyük deprem için bir uyarı değildir. Marmara M7'den büyük deprem üretebilecek düzeyde gergin değildir" yorumunu yaptı.
Olası Marmara depreminde etkilenecek illeri de işaret eden Ercan, şu paylaşımı yaptı; "6 Ağustos 2023, 18.29'da Yalova yakınında denizde olan M3,6'lık depremcik, 1999 deprem kırığı üzerinde önemsiz bir gerginlik boşalmasıdır. Kuzey Marmara'da beklenen büyük deprem için bir uyarı değildir. Marmara M7'den büyük deprem üretebilecek düzeyde gergin değildir.
Kuzey Marmara'da olacak bir deprem: İstanbul, Yalova, Kocaeli, Çınarcık, Gemlik, Mudanya, Bandırma, Erdek, Biga, Lapseki, Tekirdağ, Şarköy, Gelibolu, Trakya'nın Marmara kıyıları etki alanı içinde kalacaktır. İstanbul için sürekli deprem korkusu üretmek, toplumu çaresiz diken üstünde, çok tedirgin, çaresiz tutuyor."