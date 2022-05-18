Ahmet Akın: Vatandaşlarımız İki Tür Enflasyonun Altında Eziliyor. Birincisi Gerçek Enflasyon, İkincisi Müjde Enflasyonu - Haberler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Vatandaşlarımız iki tür enflasyonun altında eziliyor. Birincisi, hayat pahalılığını artıran gerçek enflasyon. İkincisi ise vatandaşı kandırdıkları müjde enflasyonu. Verdikleri sözde müjdeler, çözüm yerine daha çok zulme dönüşüyor. Saray, gerçek bir müjde vermek istiyorsa en kısa sürede seçim kararı almalıdır" dedi.

Ahmet Akın, bugün yaptığı açıklamada, AKP'nin sanal müjdelere kamuoyunda algı oluşturmaya çalıştığını savundu. Akın, doğal gaz rezervinden temel gıda ürünlerindeki KDV indirimine, düşük faizli konut kredisinden elektrik faturalarında KDV'nin kaldırılmasına kadar iktidarın verdiği müjdelerin yurttaşların sorunlarına çare olmadığını ve tam tersine yurttaşların sırtındaki mali yükün arttığını söyledi.

"Vatandaşlarımız iki tür enflasyonun altında eziliyor. Birincisi, hayat pahalılığını artıran gerçek enflasyon. İkincisi ise vatandaşı kandırdıkları müjde enflasyonu. Verdikleri sözde müjdeler, çözüm yerine daha çok zulme dönüşüyor. Saray, gerçek bir müjde vermek istiyorsa en kısa sürede seçim kararı almalıdır" diyen Akın, şunları kaydetti.

"DOĞAL GAZ REZERVİ MÜJDESİ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağustos 2020'de Karadeniz'de 405 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunun müjdesini verdi. Haziran 2021 tarihinde rezervin 540 milyar metreküpe çıktığı duyuruldu. Doğal gaz müjdesiyle birlikte vatandaşın faturasının düşeceği vaat edilmesine karşın Ağustos 2020'den bu yana doğal gaz faturaları art arda yapılan zamlarla iki kat arttı. Doğal gaz müjdesi faturalarda zamma dönüştü.

ELEKTRİK FATURASI MÜJDESİ: Saray iktidarı, elektrik faturalarında indirim yapılması için Aralık 2021'de faturadan TRT payının kaldırılacağı müjdesini verdi. 2022'nin ilk günü ise Cumhuriyet tarihinin en büyük elektrik zammını yaptı. Elektrik faturaları, konutlarda yüzde 127 oranına kadar zamlandı. Düşük kademede iki defa yapılan değişikliğe ve KDV indirimine karşın bugün Türkiye, son dönemde en fazla elektrik zammı yapan ülkelerin başında geliyor.

KUR KORUMALI MEVDUAT MÜJDESİ: Saray iktidarı, aldığı yanlış kararlarla Türk lirasının olağanüstü oranda değer kaybetmesine neden oldu. İktidarın kur korumalı mevduat sistemi müjdesiyle zenginin parası, 85 milyon vatandaşın verdiği vergilerden karşılanmaya başlandı. Kur, garantili mevduat sisteminin yürürlüğü girdiği gün 12,18 lira olurken bugün bu tutar 15,5 lira sınırına dayanmış durumda. İktidarın müjde olarak sunduğu kur korumalı mevduat sisteminden kaynaklanan milyarlarca lira tutarındaki fark ise Hazine tarafından karşılanıyor.

2022 YILI ASGARİ ÜCRET MÜJDESİ: İktidar, 2022 yılı için belirlenen asgari ücreti müjde olarak sunarken asgari ücret net 4 bin 253 lira oldu. Bir ay boyunca çalışarak ilk kez yeni ücreti 31 Ocak 2022 tarihinde alan asgari ücretliler ise henüz ilk aydan enflasyonun altında ezilmeye başladı. Açlık sınırı Şubat 2022'da 4 bin 552 lira, mart ayında 4 bin 927 lira, nisan ayında 5 bin 323 liraya çıktı. Mayıs ayında açlık sınırının 5 bin 500 liranın üzerine çıkması bekleniyor. Başka bir deyişle müjde olarak sunulan asgari ücret, yılın yarısına gelmeden açlık sınırının neredeyse bin 500 lira altında kaldı.

TEMEL GIDADA KDV İNDİRİMİ MÜJDESİ: İktidarın uyguladığı ithalata dayalı ekonomi modelinde Tük lirasının değer kaybetmesiyle döviz kurundaki rekor artış, iğneden ipliğe her şeye zam olarak yansıdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonla mücadele etmek için Şubat 2022'de temel gıda ürünlerinde KDV oranını yüzde 1'e düşürüldüğü müjdesini verdi. KDV indiriminin raf fiyatlarına yansıması saman alevi gibi oldu. KDV indiriminin ardından bazı temel gıda ürünlerindeki fiyat artışı yüzde 40'a dayandı.

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ MÜJDESİ: Konut kiraları ve konut satış fiyatlarında yaşanan rekor orandaki artışın ardından saray iktidarı, Mayıs 2022'de düşük faizli konut kredisi müjdesi verdi. Enflasyonun sürekli artması nedeniyle ev fiyatları bir gecede yüzde 20 ile yüzde 30 oranında artış gösterdi. Türkiye genelinde ortalama bir ev fiyatının 1 milyon olduğu dikkate alındığında, müjde olarak sunulan faiz oranıyla bile asgari ücretli bir vatandaşın ev sahibi olması imkansız hale geldi."