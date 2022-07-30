Ahmet Akın: 'Tuz Gölü Tam Doluysa Veriler Niye Açıklanmıyor?'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, AK Parti iktidarının doğal gaz yeraltı depolarının tam dolu olduğunu açıklamasına karşın BOTAŞ ve EPİAŞ'ın Tuz Gölü ve Silivri yeraltı depolarına ilişkin verilerinin çelişkili olduğuna dikkat çekti. EPİAŞ'ın uzun süredir stok bilgilerini gizlendiğini belirten Akın; "Tuz Gölü tam doluysa deponun verileri neden tamamen açıklanmıyor. Ya EPİAŞ yanlış bilgi veriyor ya da iktidar kamuoyunu yanıltıyor" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Rusya'nın teknik arıza gerekçesiyle Avrupa'ya doğalgaz sağlayan Kuzey Akım'ın akışını yüzde 20'ye kadar düşürmesinin kış döneminde doğal gaz konusunda büyük bir kriz yaşanacağının sinyalini verdiğine dikkat çekti. CHP'li Akın, şu değerlendirmeleri yaptı:

"İktidarın ekonomik krizi görmezden gelen ve günü kurtarmaya yönelik politikaları nedeniyle önümüzdeki kış aylarında vatandaşlarımızı daha zor günler beklerken; bir yandan da enerjide arz güvenliğinin sağlanamama riski her geçen gün artıyor. Enerji hem vatandaşlarımız için temel bir hak olurken, hem de sanayide üretimin olmazsa olmaz girdilerinin başında geliyor. Dolayısıyla olası bir arz güvenliği sıkıntısı zaten krizde olan ekonomiye daha büyük zarar verebilir."

"AKIŞ KESİLDİĞİNDE DEPOLARDA GAZ YOKMUŞ!"

Sanayide doğal gaz kısıntısının uygulandığı Şubat 2022 döneminde iktidar sözcülerinin yer altı depoların tam dolu olduğu yönünde açıklamalar yaptığını anımsatan CHP'li Akın, "EPDK'nın resmi raporlarına göre Ocak - Şubat 2022 döneminde yeraltı depolarındaki stok miktarı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40 oranında daha azmış. Başka bir deyişle İran gaz akışını kestiğinde yeraltı depolarında neredeyse doğal gaz yokmuş. Yani yaşadığımız arz güvenliği krizi göz göre göre gelmiş" dedi.

CHP'li Akın, EPİAŞ ve BOTAŞ tarafından günlük olarak; Silivri ve Tuz Gölü yeraltı depolarına gaz enjeksiyon, geri üretim, boru hattı stok, sistem giriş ve çıkış miktarının yayınlandığını ancak; depolardaki toplam stok miktarının ise aylardır gizlendiğine dikkat çekti. BOTAŞ'ın 2022-2023 dönemi için ilan ettiği Silivri Yeraltı Deposu'nun toplam depolama kapasitesinin 3,19 milyar metreküp; Tuz Gölü Yeraltı Deposu'nun toplam kapasitesinin ise 1 milyar metreküp olduğuna ifade etti.

"EPİAŞ'A GÖRE DEPOLAR TAM DOLU DEĞİL"

CHP'li Akın, günlük olarak EPİAŞ ve BOTAŞ'ın açıkladığı verilerin hesaplandığında 25 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla yeraltı depolarında toplam 2,9 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu söyledi. Buna göre yeraltı depolarının doluluk oranının yüzde 69 olduğunu kaydeden CHP'li Akın, şunları ifade etti:

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıkladığı doluluk oran ile EPİAŞ ve BOTAŞ'ın verileri çelişiyor. Eğer Tuz Gölü tam doluysa EPİAŞ üzerinden neden aylardır bu depoyla ilgili veri açıklanmıyor? Bakan Dönmez depoları dolu göstermek için, depolanan gazın sisteme basınçlı bir şekilde verilmesi için depoda bulunan ancak kullanılamayan yastık gazını da depolanan gaz miktarına ekliyor. Dolayısıyla ya EPİAŞ ve BOTAŞ'ın verileri yanlış ya da iktidar kamuoyunu yanıltıyor."

"LNG ALIMI İÇİN GEÇ KALINIRSA GAZ BULUNAMAYABİLİR"

CHP'li Akın, kış aylarında Avrupa'da olası bir kriz yaşanması durumunda LNG bulmanın imkansız hale gelebileceğine işaret etti. CHP'li Akın, şunları dile getirdi:

"Türkiye'nin 2021 yılında yaklaşık 16 milyar metreküp büyüklüğünde doğal gaz alım kontratı sona ererken, iktidar yalnızca 8,5 milyar metreküp büyüklüğünde yeni kontratları hayata geçirdi. Başka bir deyişle tüketim aynı kalsa bile yaklaşık 7-8 milyar metreküp doğal gaz açığımız var. Buna ilişkin yeni uzun vadeli kontratlar yapılması gerekirken, iktidar maliyeti daha yüksek olan LNG'ye yöneldi. Şimdi spot piyasadan alınacak LNG'de geç kalınırsa, Avrupa'da bir kriz yaşanması durumunda alınacak gaz bulunamayabilir. Dolayısıyla iktidar bir an önce bu açığın kapanmasına yönelik adımlar atmalı."