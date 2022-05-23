Ahmet Akın: Isparta'da Yaşanan Skandalın Sorumlusu Ak Parti İktidarıdır ve Bu İktidarın Kullanım Süresi Dolmuştur - Haberler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Isparta'da geçen şubat ayında yaşanan ve günlerce süren elektrik kesintisine neden olan özel elektrik dağıtım şirketine yönelik denetimlere ilişkin raporların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) gönderilmediğini öne sürdü. Akın, "Bakanlığa ve EPDK'ya soruyorum; denetim raporları neden EPDK'ya iletilmedi? Kim ya da kimleri kolladınız? Dağıtım şirketlerinin kamu tarafından sıkı bir şekilde denetlenmesi gerekirken kamunun görevini neden özel şirketlere devrettiniz? Artık gerçekler gün gibi ortada. Isparta'da yaşanan skandalın sorumlusu AK Parti iktidarıdır ve bu iktidarın kullanım süresi dolmuştur" dedi.

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, bugün yaptığı açıklamada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2021 Yılı Faaliyet Raporu'nda yer alan, geçen şubat ayında günlerce süren elektrik kesintisiyle gündeme gelen Isparta'daki elektrik dağıtımından sorumlu Akdeniz EDAŞ'a yönelik denetim sonuçlarına dikkat çekti.

Akın, bakanlığın faaliyet raporunda, "Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Denetlenmesi Faaliyeti Kapsamında Yürütülen Çalışmalar" başlığı altında dağıtım şirketlerine yönelik periyodik denetimlere ilişkin bilgilere yer verildiğini söyledi. Akın, rapora göre, Cengiz ve Kolin ortaklığındaki Akdeniz EDAŞ 2019, 2020 ve 2021 yıllarında denetlendiği halde bu denetimlere ilişkin raporların EPDK'ya iletilmediğinin iddia etti. Akın, şunları söyledi:

"EPDK, SORUMLU ŞİRKETİN DENETİM RAPORUNU TESLİM ALMAMIŞ: AK Parti iktidarının skandalları bir bir ortaya çıkıyor. Skandalları örtbas etmeye çalışsalar da gerçekler apaçık ortada. İktidarın gerçekleri saklamaya çalıştığına örnek, Isparta skandalıdır. Vatandaşlarımızı günlerce soğukta ve karanlıkta bırakan AK Parti iktidarının ilçe başkanlığı gibi çıkan EPDK, sorumlu şirketin denetim raporunu teslim almamış. Kendi açıkladıkları rapor burada.

HAYATİ ÖNEM ARZ EDEN GERÇEKLİKLE KARŞILAŞTIK: Enerji Bakanlığı'nın 2021 Yılı Faaliyet Raporu'nu incelediğimizde, bu hayati önem arz eden gerçeklikle karşılaştık. Bu ne demektir? Protokol gereği, özel dağıtım şirketlerinin denetimleri Enerji Bakanlığı adına TEDAŞ tarafından yapılıyor. İki kurum arasındaki protokol gereği, TEDAŞ, dağıtım şirketlerinin denetimlerini gerçekleştirerek rapor haline getiriyor. Enerji Bakanlığı da gereğinin yapılması talebiyle bu raporları EPDK'ya iletiyor.

PERİYODİK DENETİM RAPORLARI EPDK'YA GÖNDERİLMEDİ: Bakanlığın 2021 Yılı Faaliyet Raporu'na göre; Cengiz ve Kolin'in işlettiği Akdeniz EDAŞ'ın denetimleri, 28 Kasım 2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ancak periyodik denetim raporları EPDK'ya gönderilmedi. Benzer şekilde Dicle EDAŞ, Çoruh EDAŞ, Toroslar EDAŞ'a ait denetim raporları da EPDK'ya iletilmedi. Bu denetim raporları, gereği yapılmak üzere ya EPDK'ya iletilmedi ya da iletildiyse bile gereği yapılmadığı için bu bilgi gizlendi.

BU İKTİDARIN KULLANIM SÜRESİ DOLMUŞTUR: Isparta'da elektrik dağıtım sistemi ve altyapısının çöktüğünü çok iyi biliyorsunuz. Şimdi Bakanlığa ve EPDK'ya soruyorum; denetim raporları neden EPDK'ya iletilmedi? Kim ya da kimleri kolladınız? Dağıtım şirketlerinin kamu tarafından sıkı bir şekilde denetlenmesi gerekirken kamunun görevini neden özel şirketlere devrettiniz? Artık gerçekler gün gibi ortada. Isparta'da yaşanan skandalın sorumlusu AK Parti iktidarıdır ve bu iktidarın kullanım süresi dolmuştur."