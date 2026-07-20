Ahbap operasyonu! Oğuzhan Uğur dahil 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 17 Temmuz'da gözaltına alınan aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Oğuzhan Uğur'un emniyette verdiği ifadeye ulaşıldı.

"PARA TOPLAMADIK, BİLGİ AKTARDIK"

Depremin ardından yaptığı yayınlarda "para topluyoruz" sözlerinin yanlış anlaşıldığını öne süren Uğur, hiçbir bağışın kendi hesaplarına gelmediğini belirtti.

Uğur ifadesinde, "Hesaplarımıza inceleneceği üzere bir kuruş dahi para yatmamıştır. AHBAP'a bir kuruş dahi para transfer edilmemiştir. Aktardığımız şey para değil bilgidir. Biz herhangi bir sivil toplum kuruluşu değiliz. Böyle bir faaliyet yapamayacağımızın da farkındayız." dedi.

Deprem sürecinde yalnızca Ahbap'ın değil AFAD ve Kızılay'ın da doğrulanmış IBAN bilgilerini paylaştıklarını ifade eden Uğur, yardım yayınlarında herhangi bir kuruma özel çağrı yapmadığını savundu.

"AHBAP'TA HİÇBİR GÖREV ALMADIM"

Oğuzhan Uğur, Ahbap Derneği'nin faaliyetlerinde hiçbir rol üstlenmediğini belirterek, "AHBAP Derneği faaliyetlerinde kesinlikle rol almadım. Sadece diğer kurum ve dernekler gibi IBAN numaralarını ve telefonlarını paylaştım. AFAD'ın da yardım hesaplarını paylaştık. Bu çalışmalar nedeniyle AFAD tarafından Teşekkür Belgesi ile takdir edildim." ifadelerini kullandı.

"HALUK LEVENT İLE ARAMIZDA HERHANGİ BİR İLİŞKİ YOK"

Haluk Levent'i ilk kez 2018 yılında programına konuk olduğunda tanıdığını söyleyen Uğur, deprem döneminde Hatay'da kısa süreli bir araya geldiklerini, bunun dışında aralarında herhangi bir ilişki bulunmadığını öne sürdü.

Uğur, "Haluk Levent dışında Ahbap Derneği'nden kimseyi tanımam. Kendisiyle 2023 yılından sonra fiziksel olarak hiç görüşmedim. 2024 ve 2025 yıllarında da yalnızca birkaç kısa telefon görüşmemiz oldu." dedi.

"USULSÜZLÜĞE ŞAHİT OLMADIM"

Ahbap Derneği'nin mali yapısı veya bağışların nasıl kullanıldığı konusunda bilgi sahibi olmadığını belirten Uğur, "AHBAP Derneği'ne yapılan bağışların amacı dışında kullanıldığına yönelik herhangi bir şüphem olmadı. Herhangi bir usulsüzlüğe de şahit olmadım. Dernekle herhangi bir bağım olmadığı için bağışların nasıl kullanıldığını bilmem mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

AYLIK GELİRİNİ VE ŞİRKETLERİNİ ANLATTI

İfadesinde aylık gelirinin 150 bin ile 400 bin lira arasında değiştiğini söyleyen Uğur, üzerine kayıtlı herhangi bir mal varlığı bulunmadığını belirtti.

Babala TV'nin faaliyetlerini yürüten Osis şirketinde yüzde 25 ortak olduğunu ifade eden Uğur, Babala TV ve Babalayka TV arasındaki para hareketlerinin tamamen ticari faaliyetlerden kaynaklandığını, tüm işlemlerin faturalı ve muhasebeleştirilmiş olduğunu savundu.

Çekmeköy'de satın aldığı villaya ilişkin soruya da yanıt veren Uğur, Gain Medya ile yaptıkları program anlaşmasının ardından kredi kullanarak evi satın aldıklarını ve krediyi halen ödemeye devam ettiklerini söyledi.

"SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

Hakkındaki suçlamaları reddeden Oğuzhan Uğur, herhangi bir örgütle bağlantısının bulunmadığını belirterek, "Herhangi bir dolandırıcılık eylemi içerisinde yer almadım. Şirketlerimizden ve şahsi hesaplarımızdan yapılan para transferlerinin Ahbap Derneği ile uzaktan yakından ilgisi yoktur. Hesap hareketlerimin tamamı ticari faaliyetlerime ilişkindir. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Bu soruşturmaya neden dahil edildiğimi dahi anlamış değilim." dedi.