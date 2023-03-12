Ahbap'a çadır satışıyla tepki çeken Kınık'la ilgili yeni iddia: AK Parti'den milletvekili adayı olmak istiyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3'üncü gününde Ahbap Derneği'ne 46 milyon lira karşılığında 2 binden fazla çadır satıldığı ortaya çıkınca tepki çeken Kızılay Başkanı Kerem Kınık'la ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Kınık'ın, memleketi Malatya'dan AK Parti milletvekili adayı olmak için çalışma yürüttüğü öne sürüldü.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Kızılay, her kesimin tartışma konusu oldu. Şarkıcı Haluk Levent, kurucusu olduğu Ahbap Derneği'nin depremlerin 3'üncü gününde Kızılay'dan 46 milyon lira karşılığında 2 binden fazla çadır aldığını açıkladı. Levent, Kızılay'dan çadır dışında barbunya, konserve ve 1 yıl bozulmayan gıda satın aldıklarını da belirtti.

"FİNANSAL SÜREKLİLİK İÇİN MALİYETİNE SATIŞ YAPIYORUZ"

Levent'in açıklamalarıyla Kızılay Başkanı Kerem Kınık her kesimin tepkisini çekti. İddiaları doğrulayan Kerem Kınık, finansal süreklilik için Kızılay'ın çadır satmasının rutin bir işlem olduğunu savunarak, "2 bin 50 çadırımız Ahbap'a maliyet fiyatıyla teslim edildi, onlar da AFAD'ın gösterdiği yerlere sevk etti. Bu alınan maliyet bedelleri yine vatandaşın hizmetinde kullanılıyor. Bu rutin bir işlem. Finansal süreklilik için kurumlara maliyetine satış yapıyoruz." dedi.

"AHBAP VE KIZILAY'IN İŞBİRLİĞİ AHLAKİDİR"

Kızılay'ın AFAD için çadır üretimini aralıksız sürdürdüğünü söyleyen Kınık, "Ahbap ve Kızılay'ın işbirliği ahlakidir, akılcıdır, yasaldır. Aksini iddia eden ise ya meseleyi anlamamış ya da kötü niyetlidir." ifadelerini kullandı.

"GOYGOYCULARIN LAFI İLE HAREKET ETMEM"

"2050 çadırın AHBAP'a satıldığından haberim yoktu. Yetkili arkadaşlar inisiyatif alarak rutin bir işlem olarak gerçekleştirmişler. Öğrenince arkadaşları eleştirdim" diyen Kerem Kınık, kendisiyle ilgili istifa çağrılarına ise, "Seçilmiş bir isim olarak görev yapıyorum. Ortaya böyle bir başarı konulmuşken goygoycuların lafı ile hareket etmem" yanıtını verdi.

"AK PARTİ'DEN MİLLETVEKİLİ ADAYI OLMAK İSTİYOR" İDDİASI

Çadır satışıyla eleştirilerin odağı haline gelen Kerem Kınık'la ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın yaklaşık iki aydır AK Parti'den milletvekili adayı olmak için çalışma yürüttüğü öğrenildi.

"DOKUNULMAZLIK ZIRHI"

AK Parti ve Kızılay kaynaklarına dayandırılan haberde, Kerem Kınık'ın AK Parti listelerinden memleketi Malatya'dan milletvekili olmak istediği belirtildi. Haberde, hakkında çok fazla usulsüzlük ve yolsuzluk dosyası ile savcılıkta suç duyurusu olduğu, Kerem Kınık'ın dokunulmazlık zırhına bürünmek için vekil olmak istediği iddia edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise Kerem Kınık'ın adaylığa sıcak bakıp bakmadığı ise şimdilik bilinmiyor.