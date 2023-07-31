Afyonkarahisar'da kaza sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı'nın ailesine şehadet haberi verildi

Afyonkarahisar'da kaza yerinde güvenlik önlemi alırken kamyonetin çarptığı Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı'nın şehadet haberi Kahramanmaraş'taki ailesine verildi. Şehit Tatlı'nın (33) Onikişubat ilçesine bağlı kırsal Döngele Mahallesi'nde yaşayan babası Mustafa ile annesi Bayram Tatlı'ya şehadet haberini, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya verdi. Jandarma ekiplerince şehidin babaevine dev Türk bayrağı asıldı. Şehidin evli ve bir çocuk sahibi olduğu, iki kardeşinin ve eşinin polis olarak görev yaptığı, komiser olan bir kardeşinin ise 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Sultandağı İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı, Konya-Afyonkarahisar kara yolunda meydana gelen kazada emniyet tedbirleri aldığı sırada kamyonetin çarpması sonucu şehit olmuştu.