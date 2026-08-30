Afrika Birliği'nden BM Konvoyuna Saldırıya Kınama

ADDİS ABABA, 30 Ağustos (Xinhua) -- Afrika Birliği, pazartesi günü Güney Sudan'ın Jonglei eyaletinde Birleşmiş Milletler (BM) konvoyuna düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf cuma günü yayımlanan açıklamasında, " Güney Sudan'ın Jonglei eyaletinde, BM Güney Sudan Misyonu ortak devriyesine kimliği belirsiz saldırganlarca düzenlenen ölümcül saldırıyı en sert şekilde kınıyoruz" dedi.

Saldırıda hayatını kaybeden 2 Etiyopyalı barış gücü askerinin hatırasına saygılarını sunan Yusuf, olayda 7 kişinin de yaralandığını belirtti.

Başkan, Güney Sudanlı yetkililere olayın faillerini derhal soruşturma ve yargılama çağrısında bulundu.

Açıklamada, "Etiyopya hükümetine ve bu menfur saldırıda hayatını kaybeden barış gücü askerlerinin ailelerine, meslektaşlarına ve arkadaşlarına en içten taziyelerimizi sunuyor, yaralananların yakınlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Yusuf, Güney Sudan hükümeti ve halkının güvenilir bir demokratik geçiş süreci ve sürdürülebilir barışı tesis etme çabalarını desteklemeyi sürdüreceklerini yineledi.

BM misyonu, bölgenin güvenliğini sağlamak ve acil müdahale operasyonlarını desteklemek amacıyla Hızlı Reaksiyon Kuvveti görevlendirdiğini açıkladı.

Kaynak: Xinhua