Afetlerde Sivil Toplumun Stratejik Rolü Paneli Düzenlendi

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ile Deniz Feneri Derneği işbirliğinde, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde "Afetlerde Sivil Toplumun Stratejik Rolü" başlıklı panel düzenlendi.

TÜRGEV'in Güzel İşler Fabrikası Safveti Paşa Yerleşkesi'ndeki panelde, afet yönetiminde sivil toplum kuruluşlarının (STK) rolü tüm yönleriyle ele alındı.

Panelin moderatörlüğünü yapan TÜRGEV Eğitim Hizmetleri Departmanı Genel Müdür Yardımcısı Semanur Batcı, afet yönetiminde STK'ların üstlendiği kritik rolü ele almak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Batcı, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye'de afetle mücadelede yalnızca devlet kurumlarının değil, sivil toplum kuruluşlarının, gönüllülerimizin ve hayırsever vatandaşlarımızın büyük sorumluluklar üstlendiğine hep birlikte şahit olduk. TÜRGEV olarak eğitimlerimizle, atölye ve psikososyal destek çalışmalarımızla, koruyucu, önleyici ve destekleyici tüm faaliyetlerimizle bu ve bundan sonraki süreçlerde de görev almaya devam edeceğiz. Afet dönemine yönelik tüm farkındalık eğitimlerimiz ve seminerlerimiz her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun şekilde devam etmektedir."

Bu panelde, afetlerde mücadele ve müdahale dönemi süreçlerinde kapsayıcılık, aksiyon hızı ve kaynak yönetimi gibi pratik konuları ele alacaklarını aktaran Batcı, "Farklı paydaşlar arasında bilgi ve deneyim paylaşımını sağlayarak, gelecekteki benzer kriz durumlarında daha etkin işbirliklerinin kurulmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Afetler yalnızca fiziksel yıkımlara değil, aynı zamanda büyük insani ve toplumsal sınavlara yol açıyor. Bu süreçlerde sivil toplumun dayanışma gücü, krizlerin etkilerini hafifletmede hayati rol üstleniyor. Bugünkü panelimizde, gelecekte daha hızlı şekilde hazırlıklı olabilmek için bir yol haritası oluşturmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"Afet esnasında AFAD çatı kuruluştur"

Deniz Feneri Afet Yönetimi ve Arama Kurtarma Müdürü İbrahim Topal da afet esnasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) çatı kuruluş olduğunu söyledi.

Topal, AFAD tarafından sivil toplum kuruluşlarına kabiliyetleri doğrultusunda afetlerde çalışma imkanı sunulduğunu anlattı.

Afet öncesinde hazırlıklı olmanın önemine vurgu yapan Topal, şunları kaydetti:

"Toplumumuzun afete yakalanmadan önce bilgilenmesi gerekiyor. Afet öncesinde herkes binalarının depreme dayanıklı olup olmadığını sorgulamalı. Bunun için zaten belediyeler her türlü imkanı sağlayabiliyor. Sonrasında deprem esnasında sergilenecek davranış konusunda aile içerisinde sık sık tatbikat yapmak gerekiyor. Sonraki süreçte toplanma alanları ve enkaz altında kalınması halinde yapılabileceklerle ilgili topluma eğitimler veriyoruz."

Topal, okullardan talepler olduğunu, ortaokul, lise, anaokuluna kadar öğrencilere ulaşıp, afette ve sonrasındaki süreçte yapılması gerekenlere dair bilgileri paylaşmaya çalıştıklarını anlattı.

Panelde, "Afet yönetiminde toplumun tüm kesimlerine ulaşma yolları", "Acil müdahale süreçlerinde hızlı ve etkin organizasyon modelleri", "Dijital araçların ve teknolojinin kriz yönetimine katkısı" ve "Kriz anlarında finansal, insan gücü ve lojistik kaynakların etkin kullanımı" konuları da ele alındı.