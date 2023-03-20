AFAD'ın, depremde TSK'dan geç yardım istediği iddiasına ses kaydı ile cevap

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının, Kahramanmaraş merkezli depremden saatler sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yardım istediği iddiasına, depremin hemen ardından AFAD yetkilisinin TSK'dan bir albay ile...

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanlığının, Kahramanmaraş merkezli depremden saatler sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ( Tsk ) yardım istediği iddiasına, depremin hemen ardından AFAD yetkilisinin TSK'dan bir albay ile yaptığı telefon görüşmesinin ses kaydı ile yanıt verdi.

Bakan Yardımcısı Çataklı, AFAD yetkilisi ile albayın telefon görüşmesinin ses kaydını, Twitter'daki hesabından, "Depremden 43 gün sonra gelen iftiraya, depremin henüz çözümlemesinin bile yapılmadığı ilk dakikalarından bir ses kaydıyla cevap" notuyla paylaştı. Ses kaydında AFAD görevlisi şu ifadeleri kullandı: "Albayım hayırlı sabahlar; AFAD Başkanlık Acil Durum Merkezi'nden arıyorum. Bilmiyorum size geldi mi; çok büyük bir deprem oldu. Merkez üssü daha çözülemedi. 'Hatay tarafı' diye biz düşünüyoruz. Şimdi biz İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa; buradaki ekiplerimizi yönlendirmek için hava araçlarınızın görevlendirilmesi gerekiyor. Size zahmet ona göre bir çalışma yapabilir misiniz? Çünkü bayağı büyük bir olay, 7-8 tane hava haracı lazım bize."