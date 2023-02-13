Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arama kurtarma ekipleri enkazda buldukları 200 bin TL'lik altın ve dövizi sahibine teslim etti

Güncel Haberler

Kahramanmaraş'ta merkezli depremin vurduğu kentlerden Adıyaman'da, İstanbul'dan gelen AFAD gönüllüleri, bir bina enkazında buldukları 200 bin TL değerindeki altın ve dövizi sahibine teslim etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'da, AFAD gönüllüsü Vedat Kaya ve 7 arkadaşı, Atatürk Bulvarı üzeninde yıkılan bir binanın enkazında yaptıkları çalışmalar sırasında buldukları 200 bin TL değerindeki altın ve dövizi sahibine teslim etti.

Arama kurtarma ekipleri enkazda buldukları 200 bin TL'lik altın ve dövizi sahibine teslim etti

"BİRÇOK NOKTADA ARAMA KURTMA ÇALIŞMALARINA KATILDIK"

Altın ve dövizi, çalışmaların tamamlanmasının ardından tespit edilen sahibine ulaştıran AFAD gönüllüsü Vedat Kaya, "İstanbul'dan gönüllü olarak Adıyaman'a geldik. Birçok noktada arama ve kurtarma çalışmalarına katıldık. Bir binanın enkazında yaptığımız çalışma sırasında yüklü miktarda altın ve döviz bulduk. Yaptığımız çalışma ile sahibini tespit ettik ve ulaşarak teslimini gerçekleştirdik" dedi.

Arama kurtarma ekipleri enkazda buldukları 200 bin TL'lik altın ve dövizi sahibine teslim etti

Arama kurtarma ekipleri enkazda buldukları 200 bin TL'lik altın ve dövizi sahibine teslim etti

Arama kurtarma ekipleri enkazda buldukları 200 bin TL'lik altın ve dövizi sahibine teslim etti

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Adıyaman AFAD Güncel Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title