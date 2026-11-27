AFAD Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini bildirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 05.44'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Ege Denizi olan sarsıntının yerin 6,86 kilometre derinliğinde ve İzmir'in Seferihisar ilçesine 45,60 kilometre mesafede kaydedildiği belirlendi.
Ege Denizi'nde saat 05.44'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
İzmir'in Seferihisar ilçesine 45,60 kilometre mesafedeki depremin, yerin 6,86 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA